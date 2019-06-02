Были пьяные, развлекались: подстрелившие ребенка полицейские сделали признание

Полицейские, задержанные по подозрению в нанесении тяжелого ранения 5-летнему мальчику в Переяслав-Хмельницком, признали свою вину.

Об этом рассказала бабушка ребенка Александра Тлявова в комментарии "Громадському", уточнив, что малыш находится в тяжелом состоянии.

"Идет следствие. Начальник нашего райотдела приезжал в реанимацию и говорил, что они признают вину, но они такие пьяные, что не знают, кто это сделал. Они напились до бессознательного состояния. Просто развлекались", – рассказала женщина.

Стрельба / иллюстрация Pinterest

По ее словам, провинившиеся копы будут сидеть в тюрьме. Тлявова пообещала, что родственники пострадавшего ребенка не позволят, чтобы полицейские вышли или были оправданы. Женщина рассказала, что внука прооперировали.

"Врачи не отходят от него ни на секунду. Они ничего не могут сказать даже на полчаса вперед. Очень тяжелое состояние у ребенка. В 12 ночи его забрали на операцию, в 2:40 его должны были с операции вывезти, а потом только через полтора часа врачи вышли к нам. Все, что они могут сказать, это только два слова: "Очень тяжелый", – отметила она.

Операция / иллюстрация pixabay

Мальчика оперировал завврач, однако к родственникам выходил его ассистент и врач из реанимации, которые рассказали о травмах.

"Черепная коробка полностью раздроблена. Пуля отрикошетила, побила всю черепную коробку и застряла в мозге. Она, вероятно, там так и останется. Сделали трепанацию, убрали все эти кости. Я так понимаю, что голова сейчас открыта, чтобы отека сильного не было", – добавила Тлявова.

В полиции Киевской области изложили свою версию событий, согласно которой правоохранитель находился вне службы и на соседнем дворе "пристреливал" ружье. Один выстрел якобы случайно попал во двор, где гулял мальчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ребенок получил огнестрельное ранение в голову 31 мая около 16:00, когда гулял недалеко от своего дома. Мальчик был доставлен в реанимацию.

Сперва работники полиции утверждали, что он по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень. Следователи ГБР начали досудебное расследование по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений несовершеннолетнему (ч. 1 ст. 121 УК Украины). 2 июня стало известно, что подозреваемых задержали.

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