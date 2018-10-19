Были наставники из Чечни: всплыли новые детали о стрелке из Керчи

Устроивший бойню в колледже в Керчи (Крым) Владислав Росляков искал в сети людей, которые могли бы помочь ему с покупкой оружия, и которые участвовали в войнах в Чечне и на Донбассе.

Об этом рассказал мужчина, который играл с ним в интернете в военную игру, пишет "Московский Комсомолец".

"Игра стала предлогом для общения со мной. Дело в том, что я успел побывать в Чечне во время военных действий. У меня на страничке были выложены фотографии оттуда. Однажды он поинтересовался моим прошлым, расспросил про Чечню. И дальше пошли вопросы про оружие", - отметил он.

По словам собеседника, на протяжении двух лет Росляков подробно выспрашивал, где можно достать оружие, какое лучше, можно ли собрать самому.

Владислав Росляков

"Спрашивал, не продает ли кто из знакомых оружие, какое лучше стреляет. Насколько я понял, его интересовала эта тема, он много читал серьезной литературы по поводу оружия, в сети находил людей, которые прошли Чечню, были на Донбассе, задруживался с ними и вел беседы на эту тему. Не удивляюсь, что кто-то из его виртуальных друзей научил его стрелять", - уточнил он.

Мужчина добавил, что был далеко не единственный, у кого парень интересовался этой темой: он в ВК выискивал бывших военнослужащих и "донимал" их такими же вопросами.

О себе же рассказывал немного. "Говорил, что девушки у него нет и скорее всего не будет". Мог еще сказать: "Жизнь у меня хр*новая, даже говорить об этом не хочется". Я знал, что девушек у него не было. Друзей тоже. Та страница в соцсети, которую нашли журналисты, была не основная. Вот там он собрал друзей по двум онлайн-играм — Майнкрафт и "В окопе". Была у него страничка, где он дружил по игре "Дота", - сообщил мужчина.

По его словам, общение Росляков прекратил с ним ближе к 2015 году. "Выведал у меня всю нужную информацию про оружие, и понял, что большего я рассказать не смогу — а тем более достать что-то, он резко прекратил общение. Просто перестал выходить на связь. Тогда же он резко закончил с игрой "В окопе", - пояснил он.

Также собеседник добавил, что Росляков казался абсолютно адекватным.

"Возможно, при таком беспорядочном онлайн-знакомстве с бывшими военнослужащими он мог попасть в неправильную компанию. Не исключаю: с кем-то познакомился по сети, начал спрашивать про оружие, и возможно из-за своего нездорового интереса попал к кому-то на заметку. Он ведь еще маниакально мониторил в сети странички с тематикой "оружие", чем тоже мог привлечь к себе внимание. В сети сидит куча сомнительных людей, могли взяться "обрабатывать" молодого парня", - предположил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась жуткая информация о керченском стрелке. Как оказалась, он рос очень жестоким ребенком и издевался над животными.