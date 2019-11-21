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21 ноября • обновлено в 21:32
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"Был упакованный": стало известно, как насильник Иванисов получил помилование у Кучмы

1.4т
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Народному депутату от фракции "Слуга народа" Роману Иванисову удалось избежать длительного тюремного срока за сексуальные преступления благодаря влиятельному отцу, который, вероятно, смог "договориться" с вторым президентом Леонидом Кучмой о помиловании.

Как сказано в документе, выданном тогдашним главой государства, после 6 месяцев тюремного заключения преступника отпустили на свободу.

Тот факт, что помилование просто купили у Кучмы, подтверждает также рассказ бывшего воспитателя колонии, в которой отбывал наказание осужденный, Павла Краморова. Его воспоминания опубликовал журналист Юрий Бутусов.

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Стало известно, как насильник Иванисов получил помилование

Стало известно, как насильник Иванисов получил помилование

"Упакованный" он был, папа у него большой коммерс был, в Бердянске, что-то с флотом связано", – рассказал подполковник.

Как свидетельствуют данные в открытом доступе, Валерий Иванисов – владелец сети кафе, а также основатель предприятий, связанных с транспортом. Следовательно, Иванисова-младшего спокойно можно назвать мажором.

Кроме того, как неофициально рассказали OBOZREVATEL представители судебной системы, в то время получить помилование от Кучмы было просто вопросом денег.

Указ о помиловании Иванисова

Указ о помиловании Иванисова

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Роман Иванисов Леонид Кучма
Место
Украина
Тег
изнасилование
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
какой пoзop принaдлежать k этому гадкому и преступному OПГ. Бaндy геть.
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