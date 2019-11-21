"Был упакованный": стало известно, как насильник Иванисов получил помилование у Кучмы

Народному депутату от фракции "Слуга народа" Роману Иванисову удалось избежать длительного тюремного срока за сексуальные преступления благодаря влиятельному отцу, который, вероятно, смог "договориться" с вторым президентом Леонидом Кучмой о помиловании.
Как сказано в документе, выданном тогдашним главой государства, после 6 месяцев тюремного заключения преступника отпустили на свободу.
Тот факт, что помилование просто купили у Кучмы, подтверждает также рассказ бывшего воспитателя колонии, в которой отбывал наказание осужденный, Павла Краморова. Его воспоминания опубликовал журналист Юрий Бутусов.
Стало известно, как насильник Иванисов получил помилование
"Упакованный" он был, папа у него большой коммерс был, в Бердянске, что-то с флотом связано", – рассказал подполковник.
Как свидетельствуют данные в открытом доступе, Валерий Иванисов – владелец сети кафе, а также основатель предприятий, связанных с транспортом. Следовательно, Иванисова-младшего спокойно можно назвать мажором.
Кроме того, как неофициально рассказали OBOZREVATEL представители судебной системы, в то время получить помилование от Кучмы было просто вопросом денег.
Указ о помиловании Иванисова
Как сообщал OBOZREVATEL:
Всплыла информация о том, что народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетней.
Журналист Юрий Бутусов заверил, что информация является достоверной. Также он раскрыл подробности пребывания мужчины за решеткой, отметив, что он погасил судимость законным путем.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил наличие погашенной судимости у Иванисова.
Позже в ГПУ заявили, что предоставленная генпрокурором Русланом Рябошапкой информация о погашенной судимости Иванисова является неподтвержденной.
На скандал отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский, пообещав проверить все факты по нардепу Иванисову.
Были опубликованы приговор Иванисову и указ второго президента Леонида Кучмы о его помиловании.
Также стали известны жуткие детали группового изнасилования, в котором участвовал Иванисов.
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