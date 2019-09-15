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15 сентября • обновлено в 22:04
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"Был приказ уничтожить": появилось уникальное видео с операции по захвату Цемаха

3.3т Читать материал на украинском

Террориста "ДНР" и фигуранта дела о катастрофе рейса MH17 Владимира Цемаха пытались ликвидировать во время похищения вместе с украинскими разведчиками.

Об этом сообщает ТСН, опубликовав эксклюзивные кадры операции по захвату Цемаха. Во время передачи террориста на подконтрольную Украине территорию, когда его везли в карете скорой, оккупантам приказали любой ценой помешать транспортировке и убить "свидетеля для Гааги".

"Был перехват, и нам сообщили, что нашу машину "скорой помощи" на уничтожение. Именно в это время вывозили пленного, взятого в плен Цемаха. У них был приказ уничтожить его вместе с нами", - пояснил член экипажа ПДМШ Андрей Нечипорук.

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По словам парамедика экипажа ПДМШ Степана Сирака, Цемах является хорошо подготовленным боевиком.

"Когда мы сняли с него мешок, я понял, что это не простой человек, потому он моментально все, что было вокруг, всю зону ответственности на КСП, он все себе срисовал", - рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

  • Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

  • При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

  • Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

  • Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

  • 30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.

  • 3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.

  • В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.

  • 5 сентября Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.

  • Он стал участником обмена пленными по формуле 35 на 35.

  • Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед выдачей Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.

  • 11 сентября дочь фигуранта дела о катастрофе МН17 опубликовала фото с ним, отметив, что они едут домой.

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Темы
Война на Донбассе На Донбассе сбит Boeing-777 Обмен пленными
Персона
Владимир Цемах
Место
Украина
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Южный Гарик
Южный Гарик
Так героически похищали и так просто отдали, а теперь сказки рассказывают о его ценности, как свидетеля))))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Бандиты ВСУ признали что для своих БОЕВЫХ операций они используют машины "Скорой помощи" прикрываясь ими
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Батонов Иван
Батонов Иван
Опять свидомитские сказки. Нет хвастливее человека, чем укропатриот.
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