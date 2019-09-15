"Был приказ уничтожить": появилось уникальное видео с операции по захвату Цемаха

Террориста "ДНР" и фигуранта дела о катастрофе рейса MH17 Владимира Цемаха пытались ликвидировать во время похищения вместе с украинскими разведчиками.

Об этом сообщает ТСН, опубликовав эксклюзивные кадры операции по захвату Цемаха. Во время передачи террориста на подконтрольную Украине территорию, когда его везли в карете скорой, оккупантам приказали любой ценой помешать транспортировке и убить "свидетеля для Гааги".

"Был перехват, и нам сообщили, что нашу машину "скорой помощи" на уничтожение. Именно в это время вывозили пленного, взятого в плен Цемаха. У них был приказ уничтожить его вместе с нами", - пояснил член экипажа ПДМШ Андрей Нечипорук.

По словам парамедика экипажа ПДМШ Степана Сирака, Цемах является хорошо подготовленным боевиком.

"Когда мы сняли с него мешок, я понял, что это не простой человек, потому он моментально все, что было вокруг, всю зону ответственности на КСП, он все себе срисовал", - рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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