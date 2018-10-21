МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Будущие Росляковы'': сеть возмутила военная пропаганда РФ после теракта в Керчи

4.3тЧитать материал на украинском

В сети обнародовали показательное видео из центра Москвы, где походили сьемки детей, марширующих и танцующих в военной форме под "Катюшу".

Роликом в Twitter поделился блогер с ником Vitauskas. Он провел параллель происходящего в российской столице с недавним ЧП в колледже Керчи в аннексированном Крыме.

"На Арбате. И трех дней после керченского теракта не прошло. Видеоигры и тоталитарные секты виноваты, говорите?" - написал в посте блогер.

Новости
Кровавое ЧП в Керчи: в сети напомнили о жестоком празднике оккупантов для детей

"Разве это не тоталитарная секта?" "С самого детства растут зомби", "Мясо готовят очередное", "А когда-то смеялись, что будут Северную Корею из Рашки делать", "Сбиваем свои самолеты своими ракетами, убиваем своих детей своими же детьми, и, скорее всего, это еще даже не самое глубокое дно", "Будущие Росляковы", - комментируют видео пользователи.

''Будущие Росляковы'': сеть возмутила военная пропаганда РФ после теракта в Керчи
''Будущие Росляковы'': сеть возмутила военная пропаганда РФ после теракта в Керчи
''Будущие Росляковы'': сеть возмутила военная пропаганда РФ после теракта в Керчи
''Будущие Росляковы'': сеть возмутила военная пропаганда РФ после теракта в Керчи
''Будущие Росляковы'': сеть возмутила военная пропаганда РФ после теракта в Керчи
''Будущие Росляковы'': сеть возмутила военная пропаганда РФ после теракта в Керчи

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Темы
Взрыв в Керчироссийская пропаганда
Место
РоссияМосква
Объекты
детивойна
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
21
4
Смешно
9
Интересно
13
Печально
26
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шевцов Ростислав
Шевцов Ростислав
А в чем вопрос для России ? Фильм Брат и Брат 2 пришёл в реальность .... что не нравится россиянам ???? Когда Брат убивал как мог хохлов и пиндосов у пиндосов дома в США - россияне писали от восторга .... почему то нет восторга от точно таких же убийств дома у себя ... странные эти россияне ....
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Попова Ольга
Попова Ольга
ЭТО АГОНИЯ ! ДЕБЫЛЫ ! В ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ ТОЧНО ТАК БЫЛО !
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Шевцов Ростислав, да попрыгай еще, с вашими фашистами это рядом не стояло. Всякие правые сектора и ахтивисты с дубинками в судах...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Шевцов Ростислав
Шевцов Ростислав
Попова Ольга, было в Германии а теперь в России это норма
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги