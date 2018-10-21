''Будущие Росляковы'': сеть возмутила военная пропаганда РФ после теракта в Керчи

В сети обнародовали показательное видео из центра Москвы, где походили сьемки детей, марширующих и танцующих в военной форме под "Катюшу".

Роликом в Twitter поделился блогер с ником Vitauskas. Он провел параллель происходящего в российской столице с недавним ЧП в колледже Керчи в аннексированном Крыме.

"На Арбате. И трех дней после керченского теракта не прошло. Видеоигры и тоталитарные секты виноваты, говорите?" - написал в посте блогер.

Сегодня на Арбате. И трёх дней после керченского теракта не прошло. Видеоигры и тоталитарные секты виноваты, говорите? pic.twitter.com/cU3mRlQjkO — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 21 жовтня 2018 р.

"Разве это не тоталитарная секта?" "С самого детства растут зомби", "Мясо готовят очередное", "А когда-то смеялись, что будут Северную Корею из Рашки делать", "Сбиваем свои самолеты своими ракетами, убиваем своих детей своими же детьми, и, скорее всего, это еще даже не самое глубокое дно", "Будущие Росляковы", - комментируют видео пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.