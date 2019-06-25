"Божий знак": в родном городе Зеленского произошло "мистическое" ЧП с булавой

В Кривом Роге разрушился памятник украинскому гетьману Богдану Хмельницкому – в монумента отпала правая рука с булавой.

Об этом сообщает "Первый Криворожский", ссылаясь на информацию местных жителей. Уточняется, что памятник находится в районе Гданцевка на Старовокзальной улице.

Очевидцы успели запечатлеть отвалившуюся руку гетьмана, которая лежит на асфальте. Пострадавших при инциденте нет.

Указывается, что памятник находится на балансе Центрально-Городского райсовета. Сотрудники уже извещены о ЧП.

Памятник Хмельницкому 1kr.ua

При этом местные жители отмечают, что рука у монумента отваливается не впервые. Ранее даже приходилось менять размер булавы гетьмана, чтобы избежать таких ситуаций.

Памятник Хмельницкому 1kr.ua

Сеть же насмешил данный инцидент. "Привет от Януковича и его венка", "Божий знак", "У этого Богдана рука третий раз за 50 лет отваливается", – пишут пользователи.

Памятник Хмельницкому 1kr.ua

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, Кривой Рог является родным городом президента Украины Владимира Зеленского. Ранее журналисты побывали в квартире родителей украинского главы.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Субботове Черкасской области обнаружили подземный склеп, который, вероятнее всего, стал местом захоронения Богдана Хмельницкого. Могилу гетьмана искали более 300 лет.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал