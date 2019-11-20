Борьба с коррупцией и бизнес: что известно о застреленном в Кременчуге депутате

Депутат Андрей Гаврилов, которого обнаружили застреленным в Кременчуге на Полтавщине, был видным в городе бизнесменом. Ему с женой принадлежат несколько фирм.

Подробности – в материале OBOZREVATEL.

Полиция пока не называет обстоятельства трагедии. Рассматриваются версии убийства и суицида. Отметим, что в автомобиле, в котором утром 20 ноября обнаружили тело 47-летнего депутата с огнестрельным ранением головы, находилось его охотничье ружье.

В Кременчугском районном совете Гаврилов возглавлял постоянную комиссию по вопросам самоуправления, депутатской деятельности и этики, правопорядка и борьбы с коррупцией.

Был депутатом фракции политической партии "Украинское объединение "УКРОП".

Андрей Гаврилов Кременчугская газета

В соответствии с декларацией за 2018 год, Андрею Гаврилову принадлежит ООО "Дрим Фордж", занимающегося оптовой торговлей мясом и мясными продуктами. Его жене Наталье принадлежит ООО "Кременчугская продовольственная компания" (основной вид деятельности – торговля мясом).

Кроме того, Гаврилов являлся основателем и руководителем ЧП "Спецавто" – розничная торговля автомобилями. Эта компания почему-то не была указана в его декларации.

Место происшествия Кременчугская газета

Место происшествия ГУНП в Полтавской области

Что касается недвижимости, то семье в Кременчуге принадлежит квартира площадью 209 м кв. и два земельных участка площадью 4 000 м кв. А также два земельных участка площадью 3 000 "квадратов" в селе Малая Кохновка.

Общая сумма сбережений супругов, по данным декларации, около 1,5 млн грн.

Трагедия в Кременчуге Google. Maps

Напомним, что тело депутата было обнаружено возле школы-интерната № 21 в его собственном авто. Машина была закрытой с работающим двигателем. Огнестрельное оружие лежала на теле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе Донецкой области при загадочных обстоятельствах погиб предприниматель. Мужчина ехал на автомобиле и попал в ДТП. При осмотре тела обнаружили ножевые ранения.

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