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Большой обмен пленными между Украиной и Россией: всплыли неожиданные данные

3.5т Читать материал на украинском

Обмен пленными между Россией и Украиной пока не начался, так как требуется еще какое-то время для оформления необходимых документов.

Об этом заявил "Интерфаксу" информированный источник в Москве, комментируя обменный процесс.

"Сообщения, появившиеся в телеграмм-каналах, о том, что Москва и Киев начали обмен, а колонна с заключенными движется в подмосковный аэропорт "Остафьево", не соответствуют действительности", — сказал он.

Обмен пленными

Обмен пленными

УНН

Новости
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"Для начала обмена необходимо еще некоторое время для оформления документов", — добавил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Между Украиной и Россией продолжается переговорный процесс касательно обмена пленными.

  • Офис президента Украины официально заявил, что информация о его завершении не соответствует действительности.

  • Сообщения об активизации обменного процесса начали появляться в разных источниках вечером 29 августа. Из-за этого в аэропорту "Жуляны" (Киев) начался настоящий ажиотаж – туда слетелась пресса. Также стало известно о выезде в Киев родственников пленных.

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Тема
Украинские политзаключенные в России
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Маскова Илона
Маскова Илона
Всё это фигня... "Крым.Реалии" написали, что моряки уже в Киеве. Я им верю. Они врать не умеют...
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