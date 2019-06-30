Боевые самолеты НАТО прилетели в Одессу: что происходит

В Одессу в рамках учений Sea Breeze-2019 продолжают прибывать военно-транспортные самолеты стран НАТО.

Воздушные судна доставляют в Украину личный состав, технику и необходимое оборудование, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Уточняется, что подготовка к международным учениям, старт которых запланирован на понедельник, 1 июля, находится на финальной стадии.

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"Американский самолет C-130J Hercules и британский A400 Atlas уже доставили снаряжение и первых участников международных учений.

Кстати, четырехмоторный турбовинтовой A400 Atlas королевских ВВС Великобритании привез в Украину отряд морского спецназа. С британскими водолазами из Special Boat Service прибыло спецоборудование, снаряжение и провиант", – рассказали в пресс-службе.

mil.gov.ua

mil.gov.ua

mil.gov.ua

mil.gov.ua

Напомним, всего в Sea Breeze-2019 примут участие 19 стран, 32 корабля, 24 самолета и более 3000 военнослужащих.

Это – ежегодные многонациональные учения, которые проводят с 1997 года. Среди стран-участниц, в частности, Украина, Франция, Грузия, Польша, Турция, Великобритания.

В связи с этим в субботу, 29 июня, боевой корабль Военно-морских сил США "Карни" (USS Carney) зашел в акваторию Черного моря, вызвав панику России.

Для участия в предстоящих учениях США также направили новейший десантный катамаран USNS Yuma и ракетный эсминец USS Carney DDG64.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черном море в рамках ежемесячной поддержки НАТО побывал ракетный эсминец Военно-морских сил США "Росс".

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