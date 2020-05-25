Ярослав планирует подлечиться и вернуться в строй. Владимира же хотят наградить за мужество

Один из снарядов попал в блиндаж, бойца Ярослава засыпало землей, но товарищ Владимир успел спасти его

На Донбассе боец ВСУ отважно бросился спасать своего боевого товарища, который оказался под землей после атаки террористов "Л/ДНР".

Об этом в Facebook рассказал журналист Александр Махов. Оккупанты вечером 24 мая обстреляли украинских военных в районе Новолуганского, более часа били из самоходных артиллерийских установок, выпустив около сотни снарядов.

"Один из 122 мм снарядов попал точно в блиндаж. Там в это время был один из армейцев – Ярослав. Его засыпало землей. Его побратим Владимир под обстрелом бросился спасать друга – руками выкопал два метра земли и вытащил Ярослава почти неповрежденного", – рассказал Махов.

Боец ВСУ Ярослав Facebook Oleksandr Makhov

Для Ярослава это первая ротация и после госпиталя он хочет вновь вернуться на фронт. "Сейчас съезжу на госпиталь, подлечусь, и сразу назад к своим ребятам. А как же они без меня? Кто же нашу землю будет отстаивать, как не мы!" – прокомментировал он.

Боец ВСУ Ярослав facebook.com/24th.brigade

Владимир же на войне с 2015 года. По словам журналиста, командование бригады уже подало мужчину на государственную награду за проявленное мужество.

В сообщении бригады отметили, что огонь по бойцам вели из Горловки, оккупанты расположились недалеко от места жительства мирного населения.

Боец ВСУ Владимир Facebook Oleksandr Makhov

Facebook Oleksandr Makhov

Facebook Oleksandr Makhov

Facebook Oleksandr Makhov

Как писал OBOZREVATEL, 25 мая российские террористы на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, но потерь среди украинских защитников не было.

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