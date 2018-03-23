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Блокада Крымского моста: Ислямов озвучил план действий

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После открытия движения по автомобильной части Крымского моста все те, кто таким образом попадают на территорию Крыма, должны фиксироваться украинскими властями.

"К ним должны применяться те же санкции, что и к артистам, незаконно посещающим Крым", - подчеркнул в комментарии "Обозревателю" координатор акции блокады Крыма, бизнесмен Ленур Ислямов.

Отвечая на вопрос, планирует ли Меджлис, крымскотатарская община каким-то образом препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту, он подчеркнул: "Меджлис использует исключительно ненасильственные методы борьбы".

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В то же время Ислямов заверил: "Я буду делать все для того, чтобы это движение остановить".

"Как это можно сделать ненасильственным путем?" - спросил "Обозреватель". "Я не знаю, как, но убежден: если Украина пока не может остановить это движение, то, по крайней мере, необходимо фиксировать весь транспорт, который перемещается из России в оккупированный Крым. Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались", - сказал он.

Ислямов подчеркнул: эти люди ничем не будут отличаться от других лиц, пересекающих границу государства нелегально.

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"Будете ли вы физически препятствовать движению?" - поинтересовался "Обозреватель". "Сначала мы не будем препятствовать, мы подождем и посмотрим, как будут работать санкции. И при необходимости подготовимся к последующим шагам", - пообещал активист.

Как писал "Обозреватель", во время визита аннексированного Крыма 14 марта президент России Владимир Путин пообещал, что автомобильное движение будет открыто в мае текущего года, железнодорожное – к концу 2019 года. В то же время старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что Крымский мост построен с нарушением технических норм и представляет опасность.

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивАннексия КрымаБлокада КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Ленур Ислямов
Место
Украина
Объект
Керченский мост
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