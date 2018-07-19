"Било током": всплыли новые данные о мучительной гибели детей в лагере "Виктория"

В сгоревшем лагере "Виктория" детей било током в душе.

"Моя дочь не жаловалась. Но другие дети жаловались воспитательнице и нашему руководителю Егоровой. Они предупредили электрика, он приходил, и сказал детям - одевайте резиновые тапочки и все будет в порядке. Но это же не ответ! Причину не устранили", - рассказала OBOZREVATEL Светлана Арпентий, мать погибшей в пожаре девочки Снежаны.

Также, по ее словам, сигнализация в лагере систематически срабатывала без причины.

"Был родительский день, 10 сентября, мы как раз были там. В тот день сработала сигнализация и вожатая Алена Адамская ее отключила, и больше ее не включали. Это был последний день, когда работала сигнализация. Всю следующую неделю и в ночь пожара она не работала. Мы-то, родители, которые отпустили своих детей, не знали что там столько проблем. И что наши дети живут там без сигнализации и даже без присмотра взрослых ночью", - подытожила Светлана.

Снежана Арпентий

Как сообщал OBOZREVATEL, пожар в одесском детском лагере "Виктория" вспыхнул в ночь на 16 сентября. Всего в лагере на момент возгорания находилось 150 детей. Трое из них погибли.

Согласно данным экспертизы ГСЧС, причиной пожара стал забытый включенным кипятильник в одной из комнат воспитателей.

Директора лагеря Петроса Саркисяна подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия – гибель детей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).