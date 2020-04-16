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16 апреля • обновлено в 21:48
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Били и насиловали: экс-пленные рассказали о пытках в тюрьмах "Л/ДНР"

2.9т
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Украинцы, которые 16 апреля вернулись домой в рамках обмена пленными, подтвердили факты избиения и нечеловеческого обращения по ним со стороны террористов "Л/ДНР" во время заключения на оккупированной территории Донбасса.

Об этом заявил начальник Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Юрий Рудь (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Большинство освобожденных лиц подтверждают факты бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, избиения, пыток, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели", – сказал он.

Большинство освобожденных из плена украинцев заявляют об избиении и пытках в тюрмах "Л/ДНР"

Большинство освобожденных из плена украинцев заявляют об избиении и пытках в тюрмах "Л/ДНР"

По словам Рудя, за шесть лет вооруженной агрессии России органы прокуратуры совместно с СБУ установили более 160 мест незаконного содержания украинских граждан на Донбассе. Более 3,5 тысячи человек были противоправно лишены свободы.

Известно также, что в отдельных местах одновременно содержались в нечеловеческих условиях от 200 до 300 человек независимо от пола, к тому же без должного обеспечения медицинской помощью и питанием.

Отмечается, что на сегодня за нарушение законов и обычаев войны (статья 438 УК Украины) уже привлечены к уголовной ответственности более 80 человек, относительно 16 из них обвинительные акты направлены в суд.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" обмен военнопленные пытки насилие
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Так это что получается - в плен попали киборги, а вернулись уже пид орги? Ой лишенько-лишенько...
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Стаценко Виктор, Ты выблYAдок обдолбанной шлюхи. Ты русня, а значит не человек .
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ну я же говорил - наступает третья часть акуительных историй)
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
политинформация проведена,как и что говорить
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