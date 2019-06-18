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"Безопасность гарантирую": один из главарей "ДНР" пригласил Зеленского на Донбасс

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"Замкомандующего корпусом минобороны" самопровозглашенной "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность президенту Владимиру Зеленскому, если тот приедет на Донбасс.

Такое заявление террорист сделал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на росТВ, сообщила в личном Telegram-канале прокремлевская журналистка, ведущая Ольга Скабеева.

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Зеленский и Басурин

Зеленский и Басурин

Коллаж

"Басурин в студии нашей программы только что заявил, что лично гарантирует безопасность Зеленскому, если тот решится приехать в Донецк" – написала она.

"Безопасность гарантирую": один из главарей "ДНР" пригласил Зеленского на Донбасс

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский по результатам визита в Париж анонсировал переговоры лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция).

На пресс-конференции во Франции он также заявил, что видит завершение войны на Донбассе благодаря соблюдению Минских соглашений. При этом украинский глава подчеркнул, что вести переговоры с террористами не будет.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на заявление Владимира Зеленского о планах по возвращению аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтроссийская пропаганда
Персоны
Эдуард БасуринОльга СкабееваВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
ДНРНовости ДНРтеррористы "ДНР"Россияпропаганда
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Добрыня .
Добрыня .
Матароле ( я знаю . что правильно - Моторолла) вот лично не гарантировал и где теперь Матарола ? Где я вас спрашиваю??
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Крым Андрей
Крым Андрей
И что не так? Что мешает ему поговорить с одним из главарей Дуркаины?
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Сначало вы к нам, все будет хорошо
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