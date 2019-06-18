"Безопасность гарантирую": один из главарей "ДНР" пригласил Зеленского на Донбасс

"Замкомандующего корпусом минобороны" самопровозглашенной "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность президенту Владимиру Зеленскому, если тот приедет на Донбасс.

Такое заявление террорист сделал в эфире пропагандистской программы "60 минут" на росТВ, сообщила в личном Telegram-канале прокремлевская журналистка, ведущая Ольга Скабеева.

Зеленский и Басурин Коллаж

"Басурин в студии нашей программы только что заявил, что лично гарантирует безопасность Зеленскому, если тот решится приехать в Донецк" – написала она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский по результатам визита в Париж анонсировал переговоры лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция).

На пресс-конференции во Франции он также заявил, что видит завершение войны на Донбассе благодаря соблюдению Минских соглашений. При этом украинский глава подчеркнул, что вести переговоры с террористами не будет.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на заявление Владимира Зеленского о планах по возвращению аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса.

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