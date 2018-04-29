Азовское море под замком: ФСБ предупредила украинцев

ФСБ России намерена пресечь деятельность украинских рыбаков в Азовском море, поскольку якобі из-за них гибнет много дельфинов.

Об этом говорится в заявлении пресс-служба погрануправления ФСБ России в оккупированном Крыму.

По их словам, в акватории и на побережье Черного и Азовского морей с начала 2018 года экологи зафиксировали более 70 случаев гибели дельфинов из-за рыболовецких сетей браконьеров.

Все факты указывают на браконьерский промысел в районах, где запрещен лов, либо в районах, где проходят миграционные пути дельфинов.

"Пограничное управление предупреждает, что будет предпринимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков сопредельного государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны Пограничной службы. Особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море, являющегося внутренними водами Российской Федерации и Украины", — сообщили в погрануправлении.

Напомним, ранее МИД РФ заявил о появлении "украинских пиратов" в Азовском море.