"Азов" показал взятого в плен террориста: он сделал признание

Бойцы полка Национальной гвардии Украины "Азов" показали взятого в плен во время боя на Светлодарской дуге террориста "ДНР" – ефрейтора Попова.

Также на своем официальном сайте они рассказали подробности сражения и раскрыли показания, которые получили от оккупанта.

В частности, боевик отметил, что служит во 2-м взводе 2-й роты 1-го батальона третьей бригады "ДНР". Наемник также признался, что его группа вышла в серую зону с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону. Сам он – уроженец украинской Горловки, как и большинство личного состава бригады.

Пленный террорист "ДНР" Сайт"Азова"

Преступник якобы неоднократно пытался покинуть место службы, однако его держали там насильно. На передовую, как свидетельствует пленный, наемников отправляют в качестве наказания. Командование батальона, по словам наемника, составляют российские офицеры.

Также стало известно, что в боевых подразделениях псевдореспублик проблема с некомплектом – в большинстве из них служит не более третьей части от личного состава.

Телефоны, изъятые у боевика Сайт"Азова"

Данные пленного оккупанта Сайт"Азова"

Казармы для размещения боевиков находятся в жилых помещениях местного населения украинских населенных пунктов, захваченных оккупантами. Боевая техника, в том числе танки, которые должны находиться в зоне отвода, согласно Минским договоренностям, размещенные на территории гражданских объектов.

По информации наемника, российский куратор его бригады проживает в бывшем управлении УБОП Горловки.

"Эта и множество другой информации, которую азовцам сдал пленный враг, еще раз подтверждает наличие на наших оккупированных территориях российских солдат, которые, как и раньше, не имеют никаких намерений выполнять любые мирные договоренности", – отметили в "Азове".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 29 августа "Азов" ликвидировал четырех и взял в плен одного оккупанта, а также захватил оружие и документы, доказывающие нарушение российскими наемниками Минских соглашений.

При этом террористы "ДНР" озвучили свою версию случившегося. По их словам, пленных только трое. А потери убитыми они приуменьшили с четырех до одного человека.

Позднее в "ДНР" сообщили о якобы ликвидации еще троих наемников во время минометного обстрела.

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