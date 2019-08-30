"Азов" показал взятого в плен террориста: он сделал признание

Бойцы полка Национальной гвардии Украины "Азов" показали взятого в плен во время боя на Светлодарской дуге террориста "ДНР" – ефрейтора Попова.
Также на своем официальном сайте они рассказали подробности сражения и раскрыли показания, которые получили от оккупанта.
В частности, боевик отметил, что служит во 2-м взводе 2-й роты 1-го батальона третьей бригады "ДНР". Наемник также признался, что его группа вышла в серую зону с целью диверсионных действий, чтобы сорвать перемирие и обвинить в этом украинскую сторону. Сам он – уроженец украинской Горловки, как и большинство личного состава бригады.
Пленный террорист "ДНР"
Сайт"Азова"
Преступник якобы неоднократно пытался покинуть место службы, однако его держали там насильно. На передовую, как свидетельствует пленный, наемников отправляют в качестве наказания. Командование батальона, по словам наемника, составляют российские офицеры.
Также стало известно, что в боевых подразделениях псевдореспублик проблема с некомплектом – в большинстве из них служит не более третьей части от личного состава.
Телефоны, изъятые у боевика
Сайт"Азова"
Данные пленного оккупанта
Сайт"Азова"
Казармы для размещения боевиков находятся в жилых помещениях местного населения украинских населенных пунктов, захваченных оккупантами. Боевая техника, в том числе танки, которые должны находиться в зоне отвода, согласно Минским договоренностям, размещенные на территории гражданских объектов.
По информации наемника, российский куратор его бригады проживает в бывшем управлении УБОП Горловки.
"Эта и множество другой информации, которую азовцам сдал пленный враг, еще раз подтверждает наличие на наших оккупированных территориях российских солдат, которые, как и раньше, не имеют никаких намерений выполнять любые мирные договоренности", – отметили в "Азове".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 29 августа "Азов" ликвидировал четырех и взял в плен одного оккупанта, а также захватил оружие и документы, доказывающие нарушение российскими наемниками Минских соглашений.
При этом террористы "ДНР" озвучили свою версию случившегося. По их словам, пленных только трое. А потери убитыми они приуменьшили с четырех до одного человека.
Позднее в "ДНР" сообщили о якобы ликвидации еще троих наемников во время минометного обстрела.
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