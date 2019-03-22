"Азаров текст набирал": россияне прислали в полицию указания по выборам в Украине и прокололись

Управления патрульной полиции Украины получили фейковые письма якобы от имени министра внутренних дел Арсена Авакова с "правилами" поведения на выборах, которые на самом деле рассылались из территории России.

Как сообщает пресс-служба МВД, почта, с которой осуществлялась рассылка, была создана 21 марта 2019 года. Киберполиция также установила, что злоумышленники использовали средства анонимизации для предотвращения их идентификации.

Текст фейкового письма опубликовал на своей странице в Facebook начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

Сотрудников, которые будут осуществлять служебную деятельность 31 марта, просили "уделить особое внимание нарушением законодательства со стороны членов избирательных комиссий и наблюдателей от партии "Блок Петра Порошенко — Солидарность".

"В соответствии с требованиями законодательства принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений, а также возможных попыток отдельных должностных лиц из числа сторонников Порошенко повлиять на ход голосования (давление на членов избирательных комиссий, "вброс" бюллетеней, подкуп избирателей, проведения т.н. каруселей и т.п.)", — сказано в указаниях из России.

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Руководителям подразделений патрульной полиции в областях под особую ответственность также приказывали обеспечить определенный уровень конфиденциальности этого указания.

Так, в фейковом письме запрещали его обсуждение по телефону, а также призывали ограничить круг ознакомления с содержанием указания к моменту проведения инструктажей личного состава.

Евгений Жуков обратил внимание на ошибки, которые допустили в тексте, а также на то, что "росспециалисты" не понимают систему работы полиции в Украине.

"Походу Азаров текст набирал", "В ожидании того, что кто-то поведется на этот набор слов", "Украинский язык таки защищает", — пишут пользователи сети в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Кремль собирается потратить около 300 миллионов долларов на вмешательство в украинские выборы.

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