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4 октября • обновлено в 22:09
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"Уже было 7 погибших": выдвинута новая версия катастрофы Ан-12 под Львовом

1.9т Читать материал на украинском

Аварийная посадка самолета Ан-12 под Львовом, в результате которой погибли как минимум 5 человек, стала уже четвертым инцидентом с воздушными судами авиакомпании "Украина-Аэроальянс".

"В предыдущих инцидентах также были жертвы – например, семеро погибших в 2014 году", – сообщил в эфире ObozTV авиационный эксперт Сергей Набок. Он выдвинул еще одну версию произошедшего – халатность компании-эксплуатанта.

Набок отметил, что данные о ЧП с самолетами авиакомпании Ukraine Air Alliance ("Украина-Аэроальянс") можно найти на сайте Aviation Safety Network.

По его мнению, стоит рассматривать две основные версии аварии – человеческий фактор либо вину компании-эксплуатанта.

При этом Набок уточнил, что вряд ли проблема заключалась в "возрасте" разбившегося самолета, который находился в эксплуатации 51 год.

"То, что самолету 51 год – это не проблема. Самолеты "Антонов" летают по всему миру и используются в разных сложных условиях: при низких температурах, в горных странах, горячих точках и т.д. Не в возрасте дело. Я бы сказал, дело в том, что многие украинские эксплуатанты очень халатно относятся к техническим проверкам и другим подобным вещам", – пояснил эксперт.

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Он призвал задавать соответствующие вопросы органам, которые контролируют авиакомпании: "Что делал этот перевозчик? Куда он летел? Был ли согласован этот маршрут? Находился ли в исправном состоянии самолет? Соблюдались ли условия грузоперевозок?"

"Может, там было слишком много груза. Может, там было слишком мало топлива. Это выяснится после экспертизы. Я бы сказал, что 50/50. Либо это человеческий фактор – или, например, туман – либо главная причина в эксплуатанте", – подчеркнул Набок.

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Что касается версии с нехваткой топлива, то специалист выразил сомнение в ее достоверности.

"Есть такая версия, что недоливают. Существуют авиационные нормы, которые требуют закладывать 5% или больше топлива, чтобы в определенных условиях был люфт для маневров. Возможно, этого не было. Пока неясно. Но люди и местные чиновники, которые находились на месте инцидента, говорят, что там везде разлит керосин…. Сказать, что в 1,5 км от полосы закончилось топливо, и он не долетел – мне так не кажется", – резюмировал он.

Фото с места аварии Ан-12 возле кладбища в Сокольниках

Фото с места аварии Ан-12 возле кладбища в Сокольниках

Facebook Игоря Зинкевича

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Украина Львов
Теги
Авиакатастрофа самолет разбился самолет
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