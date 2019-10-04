"Уже было 7 погибших": выдвинута новая версия катастрофы Ан-12 под Львовом

Аварийная посадка самолета Ан-12 под Львовом, в результате которой погибли как минимум 5 человек, стала уже четвертым инцидентом с воздушными судами авиакомпании "Украина-Аэроальянс".
"В предыдущих инцидентах также были жертвы – например, семеро погибших в 2014 году", – сообщил в эфире ObozTV авиационный эксперт Сергей Набок. Он выдвинул еще одну версию произошедшего – халатность компании-эксплуатанта.
Набок отметил, что данные о ЧП с самолетами авиакомпании Ukraine Air Alliance ("Украина-Аэроальянс") можно найти на сайте Aviation Safety Network.
По его мнению, стоит рассматривать две основные версии аварии – человеческий фактор либо вину компании-эксплуатанта.
При этом Набок уточнил, что вряд ли проблема заключалась в "возрасте" разбившегося самолета, который находился в эксплуатации 51 год.
"То, что самолету 51 год – это не проблема. Самолеты "Антонов" летают по всему миру и используются в разных сложных условиях: при низких температурах, в горных странах, горячих точках и т.д. Не в возрасте дело. Я бы сказал, дело в том, что многие украинские эксплуатанты очень халатно относятся к техническим проверкам и другим подобным вещам", – пояснил эксперт.
Он призвал задавать соответствующие вопросы органам, которые контролируют авиакомпании: "Что делал этот перевозчик? Куда он летел? Был ли согласован этот маршрут? Находился ли в исправном состоянии самолет? Соблюдались ли условия грузоперевозок?"
"Может, там было слишком много груза. Может, там было слишком мало топлива. Это выяснится после экспертизы. Я бы сказал, что 50/50. Либо это человеческий фактор – или, например, туман – либо главная причина в эксплуатанте", – подчеркнул Набок.
Что касается версии с нехваткой топлива, то специалист выразил сомнение в ее достоверности.
"Есть такая версия, что недоливают. Существуют авиационные нормы, которые требуют закладывать 5% или больше топлива, чтобы в определенных условиях был люфт для маневров. Возможно, этого не было. Пока неясно. Но люди и местные чиновники, которые находились на месте инцидента, говорят, что там везде разлит керосин…. Сказать, что в 1,5 км от полосы закончилось топливо, и он не долетел – мне так не кажется", – резюмировал он.
Фото с места аварии Ан-12 возле кладбища в Сокольниках
Facebook Игоря Зинкевича
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 4 октября под Львовом совершил аварийную посадку самолет Ан-12, на борту которого находились 8 человек: 7 членов экипажа и один человек, сопровождавший груз.
Самолет потерпел крушение возле кладбища в Сокольниках, село Жировка, всего в 1,5 км от посадочной полосы.
Пятеро человек погибли на месте. Еще трое пострадали, они находятся в тяжелом состоянии.
Предварительно были названы две версии аварии: недостаток топлива и ошибка пилота.
О компании, владеющей самолетом, и о самом воздушном судне выяснилось немало скандальных деталей – подробнее можно прочитать в материале OBOZREVATEL.
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