Со всей России: рассекречены военные подразделения Путина, захватившие Крым

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm обнародовали список военных подразделений Российской Федерации, которые участвовали в незаконном захвате украинского Крыма.

Перечень с подтверждающими доказательствами появился на сайте организации. При этом, 22 военные части также воевали за террористов на Донбассе.

"Это подчеркивает, что гибридная российская военная агрессия на востоке Украины является продолжением войны, которую РФ развернула с началом крымской авантюры", – обратили внимание волонтеры.

Рассекречены военные подразделения РФ, захватившие Крым Цензор.НЕТ

Так, в аннексии Крыма принимали участие:

7057-я авиабаза морской авиации Черноморского флота ВС РФ (г. Кача, Крым);

68-я бригада кораблей охраны водного района (г. Севастополь);

11-я бригада противолодочных кораблей (г. Севастополь);

519-й отдельный дивизион разведывательных кораблей (г. Севастополь);

41-я бригада ракетных катеров ЧФ РФ (г. Севастополь);

197-я бригада десантных кораблей (г. Севастополь);

184-я бригада кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы (г. Новороссийск);

758-й центр материально-технического обеспечения (г. Севастополь);

15-я отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада (г. Севастополь);

34-я бригада управления 58-й армии Южного военного округа (г. Владикавказ, Северная Осетия).

Рассекречены военные подразделения РФ, захватившие Крым УНИАН

Также воевали после захвата полуострова на Донбассе:

15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада ( пос. Рощинский, Самарская обл.)

7-я отдельная гвардейская танковая бригада(г. Чебаркуль, Челябинская область);

2-я отдельная бригада СпН ГРУ ГШ ВС РФ (мк.р-он Промежици, г. Псков);

18-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (Ханкала и станица Калиновская, Чеченская Республика, с 7 декабря 2016 бригада была переформирована в 71-й мотострелковый полк восстановленной 42-й мотострелковой дивизии);

66-я бригада управления(г. Ставрополь);

10-я отдельная бригада специального назначения (н.п. Молькино., г. Горячий Ключ, Краснодарский край);

19-я отдельная мотострелковая бригада (г. Владикавказ, Северная Осетия);

7-я гвардейская десантно-штурмовая (горная) дивизия (г. Новороссийск);

16-я отдельная бригада специального назначения (г. Тамбов);

21-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (пос. Тоцкого, Оренбургская обл.);

76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия (г. Псков);

99-я отдельная бригада материально-технического обеспечения (г. Майкоп, Адыгея);

32-я отдельная мотострелковая бригада (с. Шилово, Новосибирская обл.);

31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада (г. Ульяновськ);

136-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (г. Буйнакск, Дагестан);

34-я отдельная мотострелковая бригада (ст. Сторожевая-2, Карачаево-Черкесская Республика);

74-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада (г. Юрга, Кемеровская обл.);

810-я отдельная бригада морской пехоты (г. Севастополь);

7-я военная база (Абхазия, оккупированная часть Грузии);

291-я артиллерийская бригада (ст. Троицкая, Республика Ингушетия);

346-я отдельная бригада специального назначения (г. Прохладный, Республика Кабардино-Балкария);

22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения (п. Степной).

Также у военной прокуратуры Украины имеются сведения об участии в аннексии Крыма и войне на Донбассе таких подразделений:

45-й отдельный гвардейский полк специального назначения НДС (Кубинка);

98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия НДС (Иваново);

331-й гвардейский парашютно-десантный полк (Кострома);

25-й отдельный полк специального назначения ГРУ (Ставрополь);

3-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ (Тольятти);

727-й отдельный батальон морской пехоты Каспийской флотилии (Астрахань).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были опубликованы данные 22 военных, которые напали на Грузию и помогли аннексировать Крым.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!