Объявлен в международный розыск: в ГПУ сказали, за что "взяли" мужа Скороход

В четверг, 14 ноября, в Генеральной прокуратуре Украины заявили, что задержали гражданского мужа народного депутата от "Слуги народа" Анны Скороход Алексея Алякина по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Официальное объяснение было опубликовано пресс-службой ГПУ. Отмечается, что мужчина был объявлен в международный розыск.

"Национальная полиция задержала гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Вопрос об экстрадиционном аресте решается в судебном порядке. Экстрадиционную проверку проводит прокуратура г. Киева, по ее результатам будет сделан вывод об отсутствии или наличии обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче", – сказано в сообщении.

ГПУ сказала, за что задержали мужа Скороход ТСН

Сообщается, что ранее Алякин пытался избежать экстрадиции при помощи оформления гражданства Украины путем предоставления миграционной службе ложных сведений.

Выяснилось, что Алякина уже задерживали в августе 2018 года на территории Киевской области. Тогда гражданина РФ держали три месяца под стражей с целью экстрадиции до 8 ноября 2018 года, пока Новозаводской районный суд Чернигова не изменил своим решением меру пресечения на домашний арест.

В дальнейшем 3 января 2019 года домашний арест был отменен в связи с установлением факта принадлежности к гражданству Украины. Однако, решение о приобретении гражданства было дважды отменено миграционной службой из-за предоставления при его оформлении ложных сведений и поддельных документов. Алякин обжаловал решение об отмене гражданства в судебном порядке. 7 ноября 2019 года Шестым апелляционным административным судом в удовлетворении исковых требований истца было отказано.

ГПУ сказала, за что задержали Алякина Компромат

Ранее стало известно, что Алякин владел российским банком "Пушкино", но в 2013 году объявил себя банкротом. В 2015 году один из судов Москвы разрешил его заочный арест в рамках обвинения в организации хищения средств банка "Пушкино" в особо крупных размерах. Речь идет о сумме около 10 миллиардов рублей, что в долларовом эквиваленте составляет около $500 миллионов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Скороход в Раде заявила, что ее гражданского мужа Алякина задержали, якобы чтобы отомстить ей за отказ голосовать за законопроект о рынке земли.

Адвокат Сергей Тарасюк заверил, что Алякина задержали утром 14 ноября из-за розыска в России.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия к задержанию мужа Скороход никакого отношения не имеет. Он обвинил Алякина в попытке подкупа народных депутатов с целью не дать Верховной Раде проголосовать за анбандлинг в НАК "Нафтогаз".

В "Слуге народа" задумали исключить Скороход из-за связей ее мужа с Россией.

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