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2 марта • обновлено в 15:53
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Оксана Мороз
Оксана Мороз
Медиаэксперт Все статьи автора

Анатолий Шарий попался на искусственных накрутках "популярности"

6.3т
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Целевая аудитория гибридной войны – это украинцы, которые сомневаются. Они недовольны делами в Украине, но и в Россию не хотят.

В то же время они напрямую не пострадали от войны. Конечно, возможно, помогали армии, но без эмоционального включения. То есть ненависти к России как к агрессору в них нет. "Это политики столкнули лбами братские народы".

Это такая диванная сотня, которая сидит и наблюдает.

Все, что вокруг происходит, создает им эмоциональные, финансовые и другие неудобства. Как правило, у таких людей разрушен информационный иммунитет. То есть сопротивления манипуляциям нет или оно очень слабое.

Россия нежно работает с теми, кто сомневается. Де-факто озвучивает их же сомнения, мысли, страхи и подкрепляет их правоту. Все это заворачивается в красивую упаковку, внутри которой "эксклюзивные инсайды", "секретные данные" и другие. То есть то, что доступно только кругу избранных.

Далее важно не переборщить с посланиями. То есть говорить так, как думают люди и максимально дистанцироваться от России.

Чей Крым? – украинский.

Украинская власть какая? – Плохая.

Власть вообще не уважает людей! – Еще как!

Однако эти месседжи должны идти от того, кому доверяют "те, кто сомневаются". Поэтому создают авторитетных блогеров.

Для выращивания настоящего лидера мнений нужно время, а его часто нет. В ход идут искусственные инструменты и основной из них – ботрум. Именно по его следу проще выявить пророссийскость блогера.

Я проанализировала Анатолия Шария и его активности в соцсети Facebook (оригинал текста на "Украинской Правде"). И показываю "узкие места" блогера, благодаря которым видна искусственность популярности и наличие российской поддержки.

Как "отсечь" пророссийскость блогера

1. Популярностьразмер аудитории (друзей и подписчиков).

Facebook-страница Анатолия Шария имеет более 340 000 подписчиков. Facebook позволяет открыть и посмотреть перечень подписчиков и френдов и понять его аудиторию.

Я проанализировала случайно выбранные 300 аккаунтов. Среди них полно ботов, в том числе российских. Вот несколько примеров.

Анатолий Шарий попался на искусственных накрутках "популярности"

Если бы это было в рамках 10-20%, то это еще можно было бы объяснить случайностью. Но здесь ботов далеко за 20%. К тому же, они любят российскую прописку.

Убедиться в том, что факт Facebook-популярности Шария во многом искусственный (да еще и с русским духом), может каждый, просто проанализировав его подписчиков.

2. Постоянная популярностьлайки, комментарии, распространение под постами

Для анализа возьмем три февральских поста, которые не являются репостами видео с YouTube. Ведь Fb не любит ссылки на другие платформы и занижает охват таких постов. Чего не происходит на классических Фейсбук постах (текст, текст и фото).

Анализ провожу без применения дополнительного программного обеспечения. То есть это может повторить каждый.

Факт №1: вовлеченность в первые часы.

Пост Анатолия Шария вышел в обед в воскресенье. Откровенно не лучшее время для постов в Facebook. Как правило, людей в социальной сети очень мало. Несмотря на это, уже за первый час он набрал более 1000 привлечений (лайки, комментарии, шеры).

Это больше, чем набрал предыдущий его пост за все 4 часа своего существования. И это как большая часть постов, вышедших до 16-18 часов назад.

Такая аномальная популярность – одно из свидетельств искусственной разгонки сообщения.

Анатолий Шарий попался на искусственных накрутках "популярности"

Факт №2: кто лайкает.

Анализируя аккаунты, которые поставили предпочтения трем сообщение, я заметила закономерности:

  • Много аккаунтов, в которых нет ни аватарки, ни кавера, ни ленты, ни любой другой информации.

  • Много аккаунтов, в которых имя и фамилии совпадают. К тому же в них или также отсутствует какая-либо информация, или ее очень мало.

  • Аккаунты, которые являются ботами (нет ленты, друзей, одни репосты и т.д.) и имеют при этом российскую географию, российские лозунги, российскую ленту.

К тому же, эти аккаунты повторяются под постами, которые анализировались. Вот несколько примеров.

Анатолий Шарий попался на искусственных накрутках "популярности"

Факт №3: кто распространяет. Стабильно высокое присутствие ботов. Одни из самых распространенных маркеров их работы:

  • задвоенные шеры (когда один аккаунт распространяет пост несколько раз)

  • российские боты и задвоенные шеры

  • просто пустые боты и все те же задвоенные шеры

Вот несколько примеров.

Анатолий Шарий попался на искусственных накрутках "популярности"
Анатолий Шарий попался на искусственных накрутках "популярности"
Анатолий Шарий попался на искусственных накрутках "популярности"

Также немало ботов регулярно взаимодействуют с различным контентом страницы Шария. И да, там достаточно российских ботов.

Анатолий Шарий попался на искусственных накрутках "популярности"

3. Теплая ваннанет других мыслей, кроме наших

Под постами Шария оперативно удаляют критические комментарии и "забивают" дискуссию нужными комментариями. Их пишут как фанаты, так и боты. Шарий им соответствует, создавая картинку общей идиллии и единомыслия.

Анатолий Шарий попался на искусственных накрутках "популярности"

Когда человек попадает на страницу Анатолия Шария, он видит популярного блогера, который имеет большую аудиторию, большую поддержку сообщений и не имеет оппонентов.

Однако стоит только проверить эту популярность (списки подписчиков и тех, кто взаимодействует с сообщениями), и картинка меняется. Сразу видно засилье некачественных ботов и ботов с российской пропиской.

Зачем популярном блогеру создавать искусственную популярность?

Если это не пророссийский блогер, почему так много поддержки из России?

Почему "популярному" блогеру нужно так дистанцироваться от оппонентов, моментально удаляя комментарии с критикой (это я про живых людей)? Неужели их аргументы могут перетянуть на свою сторону фанатов?

И напоследок. Надавив на эмоцию, можно многих убедить в том, что конкретный месседж не такой, как кажется. Однако неизменным остается инструментальный след манипуляции.

Если искусственная разгонка, значит, кто-то очень хочет, чтобы вы думали, что эта информация популярна. Значит, кому-то надо, чтобы вы шли за "стадным инстинктом", а не думали головой.

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Автор
Оксана Мороз Оксана Мороз
Персона
Анатолий Шарий
Место
Украина
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Комментарии
13
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Смешно
11
Интересно
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Печально
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Петушарий- обычная продажная шавка.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Мороз,ну ты смешная...с такой аналитикой тебе в прогноз погоды ))))
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
Это не Шарий???))) В Санкт-Петербурге сотрудники ДПС остановили автомобиль BMW X5, за рулем которого находился гражданин Украины в форме прокурора и с поддельным удостоверением майора городского управления ФСБ России. Арестован, идут обыски по месту жительства. Потребовал на допрос переводчика
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