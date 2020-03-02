Целевая аудитория гибридной войны – это украинцы, которые сомневаются. Они недовольны делами в Украине, но и в Россию не хотят.

В то же время они напрямую не пострадали от войны. Конечно, возможно, помогали армии, но без эмоционального включения. То есть ненависти к России как к агрессору в них нет. "Это политики столкнули лбами братские народы".

Это такая диванная сотня, которая сидит и наблюдает.

Все, что вокруг происходит, создает им эмоциональные, финансовые и другие неудобства. Как правило, у таких людей разрушен информационный иммунитет. То есть сопротивления манипуляциям нет или оно очень слабое.

Россия нежно работает с теми, кто сомневается. Де-факто озвучивает их же сомнения, мысли, страхи и подкрепляет их правоту. Все это заворачивается в красивую упаковку, внутри которой "эксклюзивные инсайды", "секретные данные" и другие. То есть то, что доступно только кругу избранных.

Далее важно не переборщить с посланиями. То есть говорить так, как думают люди и максимально дистанцироваться от России.

Чей Крым? – украинский.

Украинская власть какая? – Плохая.

Власть вообще не уважает людей! – Еще как!

Однако эти месседжи должны идти от того, кому доверяют "те, кто сомневаются". Поэтому создают авторитетных блогеров.

Для выращивания настоящего лидера мнений нужно время, а его часто нет. В ход идут искусственные инструменты и основной из них – ботрум. Именно по его следу проще выявить пророссийскость блогера.

Я проанализировала Анатолия Шария и его активности в соцсети Facebook (оригинал текста на "Украинской Правде"). И показываю "узкие места" блогера, благодаря которым видна искусственность популярности и наличие российской поддержки.

Как "отсечь" пророссийскость блогера

1. Популярность – размер аудитории (друзей и подписчиков).

Facebook-страница Анатолия Шария имеет более 340 000 подписчиков. Facebook позволяет открыть и посмотреть перечень подписчиков и френдов и понять его аудиторию.

Я проанализировала случайно выбранные 300 аккаунтов. Среди них полно ботов, в том числе российских. Вот несколько примеров.

Если бы это было в рамках 10-20%, то это еще можно было бы объяснить случайностью. Но здесь ботов далеко за 20%. К тому же, они любят российскую прописку.

Убедиться в том, что факт Facebook-популярности Шария во многом искусственный (да еще и с русским духом), может каждый, просто проанализировав его подписчиков.

2. Постоянная популярность – лайки, комментарии, распространение под постами

Для анализа возьмем три февральских поста, которые не являются репостами видео с YouTube. Ведь Fb не любит ссылки на другие платформы и занижает охват таких постов. Чего не происходит на классических Фейсбук постах (текст, текст и фото).

Анализ провожу без применения дополнительного программного обеспечения. То есть это может повторить каждый.

Факт №1: вовлеченность в первые часы.

Пост Анатолия Шария вышел в обед в воскресенье. Откровенно не лучшее время для постов в Facebook. Как правило, людей в социальной сети очень мало. Несмотря на это, уже за первый час он набрал более 1000 привлечений (лайки, комментарии, шеры).

Это больше, чем набрал предыдущий его пост за все 4 часа своего существования. И это как большая часть постов, вышедших до 16-18 часов назад.

Такая аномальная популярность – одно из свидетельств искусственной разгонки сообщения.

Факт №2: кто лайкает.

Анализируя аккаунты, которые поставили предпочтения трем сообщение, я заметила закономерности:

Много аккаунтов, в которых нет ни аватарки, ни кавера, ни ленты, ни любой другой информации.

Много аккаунтов, в которых имя и фамилии совпадают. К тому же в них или также отсутствует какая-либо информация, или ее очень мало.

Аккаунты, которые являются ботами (нет ленты, друзей, одни репосты и т.д.) и имеют при этом российскую географию, российские лозунги, российскую ленту.

К тому же, эти аккаунты повторяются под постами, которые анализировались. Вот несколько примеров.

Факт №3: кто распространяет. Стабильно высокое присутствие ботов. Одни из самых распространенных маркеров их работы:

задвоенные шеры (когда один аккаунт распространяет пост несколько раз)

российские боты и задвоенные шеры

просто пустые боты и все те же задвоенные шеры

Вот несколько примеров.

Также немало ботов регулярно взаимодействуют с различным контентом страницы Шария. И да, там достаточно российских ботов.

3. Теплая ванна – нет других мыслей, кроме наших

Под постами Шария оперативно удаляют критические комментарии и "забивают" дискуссию нужными комментариями. Их пишут как фанаты, так и боты. Шарий им соответствует, создавая картинку общей идиллии и единомыслия.

Когда человек попадает на страницу Анатолия Шария, он видит популярного блогера, который имеет большую аудиторию, большую поддержку сообщений и не имеет оппонентов.

Однако стоит только проверить эту популярность (списки подписчиков и тех, кто взаимодействует с сообщениями), и картинка меняется. Сразу видно засилье некачественных ботов и ботов с российской пропиской.

Зачем популярном блогеру создавать искусственную популярность?

Если это не пророссийский блогер, почему так много поддержки из России?

Почему "популярному" блогеру нужно так дистанцироваться от оппонентов, моментально удаляя комментарии с критикой (это я про живых людей)? Неужели их аргументы могут перетянуть на свою сторону фанатов?

И напоследок. Надавив на эмоцию, можно многих убедить в том, что конкретный месседж не такой, как кажется. Однако неизменным остается инструментальный след манипуляции.

Если искусственная разгонка, значит, кто-то очень хочет, чтобы вы думали, что эта информация популярна. Значит, кому-то надо, чтобы вы шли за "стадным инстинктом", а не думали головой.

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