"Подорвала себя в туалете": появились жуткие подробности гибели военнослужащей на Донбассе

Солдат 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" Анастасия Витовская могла покончить жизнь самоубийством.

Об этом OBOZREVATEL на условиях анонимности сообщили военнослужащие 53 бригады. Официально же сообщается, что Анастасия погибла от множественных осколочных ранений.

"Да, она погибла от осколочных ранений. Причину смерти сейчас устанавливает полиция. На сегодня рассматривается версия: неосторожное обращение с оружием", – сказали в пресс-службе 53 бригады.

Сами военные анонимно сообщают, что девушка якобы взорвала себя гранатой в туалете. Трагедия произошла 27 сентября вблизи города Железное. Военнослужащей был всего 21 год. Анастасия родом из поселка Попасная Луганской области. У Анастасии остался маленький сын.

Погибшая Анастасия Витовская из Попасной

У Анастасии остался маленький сын ВК

30 сентября Настю проводили в последний путь в родном поселке Акценты

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Солдат батальона "Айдар" Анастасия Витовская не была убита силами противника. По сообщению главного редактора проекта "Новинария" Дмитрия Лиховия, есть несколько версий ее гибели. Среди них неосторожное обращение с оружием и убийство.

Ранее в зоне ООС на Донбассе погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины Александр Маркив. Парень участвовал в Революции Достоинства, воевал в зоне АТО/ООС, в Национальной гвардии в бригаде быстрого реагирования. У Александра остался маленький сын.

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