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2 октября • обновлено в 12:22
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"Подорвала себя в туалете": появились жуткие подробности гибели военнослужащей на Донбассе

4.3т Читать материал на украинском

Солдат 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" Анастасия Витовская могла покончить жизнь самоубийством.

Об этом OBOZREVATEL на условиях анонимности сообщили военнослужащие 53 бригады. Официально же сообщается, что Анастасия погибла от множественных осколочных ранений.

"Да, она погибла от осколочных ранений. Причину смерти сейчас устанавливает полиция. На сегодня рассматривается версия: неосторожное обращение с оружием", – сказали в пресс-службе 53 бригады.

Сами военные анонимно сообщают, что девушка якобы взорвала себя гранатой в туалете. Трагедия произошла 27 сентября вблизи города Железное. Военнослужащей был всего 21 год. Анастасия родом из поселка Попасная Луганской области. У Анастасии остался маленький сын.

Погибшая Анастасия Витовская из Попасной

Погибшая Анастасия Витовская из Попасной

У Анастасии остался маленький сын

У Анастасии остался маленький сын

ВК

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30 сентября Настю проводили в последний путь в родном поселке

Акценты

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Солдат батальона "Айдар" Анастасия Витовская не была убита силами противника. По сообщению главного редактора проекта "Новинария" Дмитрия Лиховия, есть несколько версий ее гибели. Среди них неосторожное обращение с оружием и убийство.

  • Ранее в зоне ООС на Донбассе погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины Александр Маркив. Парень участвовал в Революции Достоинства, воевал в зоне АТО/ООС, в Национальной гвардии в бригаде быстрого реагирования. У Александра остался маленький сын.

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Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
АТО на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООС погибли военные Вооруженные силы Украины боец АТО
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вот так же подрываются на Цензоре вислоухие от формулы Штанмаера.
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил с 2014 года более 10 тыс. украинских военнослужащих погибли и были ранены не в результате боевых действий. - это он говорил в 2017 г.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Фаллоиметатор с чекой?
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