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''50 танков и дивизион ''Смерчей'' : в ''ДНР'' начался переполох из-за ''наступления'' ВСУ

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Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин забил тревогу из-за вымышленного наступления Вооруженных сил Украины на Донбассе и пригрозил украинским защитникам отпором и многочисленными жертвами.

Кроме того, он озвучил фейковую статистику о якобы массовом стягивании оружия ВСУ к линии соприкосновения. Бредовыми домыслами Пушилин поделился во время брифинга 11 декабря (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Денис Пушилин

Денис Пушилин

"ИноСМИ"

"От нашей разведки поступают тревожные данные о подготовке Украиной полномасштабного наступления. В частности, есть информация, что Киев готовится возобновить военные действия на Мариупольском направлении. По имеющимся данным, целью наступления ВСУ, по всей видимости, будет захват территорий Новоазовского и Тельмановского районов и установление контроля над участком границы между "ДНР" и Российской Федерацией в районе населенных пунктов Коньково и Холодное", — нервно отметил главарь террористов.

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В "ДНР" устроили переполох из-за "химатаки" ВСУ

Он добавил, что Украина якобы сформировала ударную наступательную группировку, в которую вошли четыре бригады общей численностью 12 тыс. человек, более 50 танков, значительное количество реактивной и ствольной артиллерии, включая РСЗО большой мощности "Смерч", дивизион которых якобы был переброшен в район населенного пункта Володарское.

Кроме того, Пушилин озвучил нелепый фейк о том, что Украина якобы планирует теракт на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. В его нездоровых фантазиях это является частью плана по "химатаке" на Донбасс, поскольку на указанном предприятии хранятся значительные запасы аммиака.

"Заявляю, что "вооруженные силы ДНР" готовы встретить врага и защитить свою землю, а провокации ВСУ только приведут к бессмысленным жертвам среди военнослужащих и мирного населения", — угрожающе подытожил свой нетрезвый спич главарь "ДНР".

Артиллерия ВСУ

Артиллерия ВСУ

InfoResist

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''Приехали наемники НАТО!'' В ''Л/ДНР'' подняли тревогу из-за ''терактов''

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы заявили, что ожидают активного наступления ВСУ 14 декабря. В свою очередь, в украинской армии опровергли фейки оккупантов и заверили, что таких задач не имеют, а потому все подразделения остаются на своих местах.

Напомним, ранее террористы "Л/ДНР" устроили панику из-за перемещения военной техники из Европы в Украину. В своих пабликах в запрещенной соцсети "ВКонтакте" боевики заявили о скором генеральном наступлении на Донбасс, в котором будет участвовать Чехия и Словакия.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Денис Пушилин
Место
Украина
Теги
Новости ДНРВооруженные силы Украины
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ну ждем, когда Пушилкин протрезвеет.)) А то этот несвязный бред невозмоно разобрать.
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Хтось дійсно вірить, що ця говоряча голова щось дума або говорить від себе, а не те що йому написано з москви?
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Колобов Макс
Колобов Макс
Правильно, пушилин, втягивайся в боевые действия. Становись нерукопожатным. Одну макакаку (захарченко) свои обезьяны мокшанские уже взорвали чтобы поменять и тебя поменяют.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Колобов Макс, он давно уже нерукопожатный
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