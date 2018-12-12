''50 танков и дивизион ''Смерчей'' : в ''ДНР'' начался переполох из-за ''наступления'' ВСУ

Главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин забил тревогу из-за вымышленного наступления Вооруженных сил Украины на Донбассе и пригрозил украинским защитникам отпором и многочисленными жертвами.

Кроме того, он озвучил фейковую статистику о якобы массовом стягивании оружия ВСУ к линии соприкосновения. Бредовыми домыслами Пушилин поделился во время брифинга 11 декабря (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Денис Пушилин "ИноСМИ"

"От нашей разведки поступают тревожные данные о подготовке Украиной полномасштабного наступления. В частности, есть информация, что Киев готовится возобновить военные действия на Мариупольском направлении. По имеющимся данным, целью наступления ВСУ, по всей видимости, будет захват территорий Новоазовского и Тельмановского районов и установление контроля над участком границы между "ДНР" и Российской Федерацией в районе населенных пунктов Коньково и Холодное", — нервно отметил главарь террористов.

Он добавил, что Украина якобы сформировала ударную наступательную группировку, в которую вошли четыре бригады общей численностью 12 тыс. человек, более 50 танков, значительное количество реактивной и ствольной артиллерии, включая РСЗО большой мощности "Смерч", дивизион которых якобы был переброшен в район населенного пункта Володарское.

Кроме того, Пушилин озвучил нелепый фейк о том, что Украина якобы планирует теракт на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича. В его нездоровых фантазиях это является частью плана по "химатаке" на Донбасс, поскольку на указанном предприятии хранятся значительные запасы аммиака.

"Заявляю, что "вооруженные силы ДНР" готовы встретить врага и защитить свою землю, а провокации ВСУ только приведут к бессмысленным жертвам среди военнослужащих и мирного населения", — угрожающе подытожил свой нетрезвый спич главарь "ДНР".

Артиллерия ВСУ InfoResist

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы заявили, что ожидают активного наступления ВСУ 14 декабря. В свою очередь, в украинской армии опровергли фейки оккупантов и заверили, что таких задач не имеют, а потому все подразделения остаются на своих местах.

Напомним, ранее террористы "Л/ДНР" устроили панику из-за перемещения военной техники из Европы в Украину. В своих пабликах в запрещенной соцсети "ВКонтакте" боевики заявили о скором генеральном наступлении на Донбасс, в котором будет участвовать Чехия и Словакия.