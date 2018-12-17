130 тысяч украинцев под прицелом: в ВСУ предупредили о полномасштабном вторжении России

В случае полномасштабной агрессии со стороны России в Луганской области под обстрелами могут оказаться 83 населенных пункта, в которых проживают 130 тысяч человек.

Об этом на своей странице в Facebook по итогам комиссии с главнокомандующим ВСУ Виктором Муженко сообщил заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

"Главнокомандующий ВСУ не исключает возможности полномасштабной агрессии со стороны Российской Федераци. В случае обострения военно-политической обстановки под обстрелами могут оказаться 83 населенных пункта Луганской области, где проживает более 130 тысяч человек", – написал Клименко.

Он уточнил, что все аспекты эвакуации населения в случае необходимости были обсуждены на заседании комиссии.

"В первую очередь эвакуации подлежат маломобильные группы населения, дети, инвалиды, пенсионеры. А это почти 60 тысяч населения", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия стянула к границам с оккупированными украинскими территориями "Л/ДНР" большое количество военной техники. Об этом также предупреждал президент Украины Петр Порошенко.

Аналитики американского Центра изучения войны в своем аналитическом докладе "Russia in Review" также уточнили, что Россия может готовиться к химической атаке против Украины, чтобы устроить массовую истерию.