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130 тысяч украинцев под прицелом: в ВСУ предупредили о полномасштабном вторжении России

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В случае полномасштабной агрессии со стороны России в Луганской области под обстрелами могут оказаться 83 населенных пункта, в которых проживают 130 тысяч человек.

Об этом на своей странице в Facebook по итогам комиссии с главнокомандующим ВСУ Виктором Муженко сообщил заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

"Главнокомандующий ВСУ не исключает возможности полномасштабной агрессии со стороны Российской Федераци. В случае обострения военно-политической обстановки под обстрелами могут оказаться 83 населенных пункта Луганской области, где проживает более 130 тысяч человек", – написал Клименко.

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Он уточнил, что все аспекты эвакуации населения в случае необходимости были обсуждены на заседании комиссии.

"В первую очередь эвакуации подлежат маломобильные группы населения, дети, инвалиды, пенсионеры. А это почти 60 тысяч населения", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия стянула к границам с оккупированными украинскими территориями "Л/ДНР" большое количество военной техники. Об этом также предупреждал президент Украины Петр Порошенко.

Аналитики американского Центра изучения войны в своем аналитическом докладе "Russia in Review" также уточнили, что Россия может готовиться к химической атаке против Украины, чтобы устроить массовую истерию.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Виктор Муженко
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
На десятую годовщину украино-российской войны войска Путина, наконец-то, может быть, начнут боевые действия. А может и не начнут)))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Уже даже украинцы смеются над этим))))))))
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Ботексный ХЛО Вован , Отойди от зеpкала.
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Ботексный ХЛО Вован
Ботексный ХЛО Вован
Захаров Дмитрий, Пошло нахуй ...
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