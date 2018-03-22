$1000 в сутки: главу Донецкой ВГА Жебривского засекли на отдыхе в ОАЭ

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский проводит свой отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист и блогер Сергей Иванов.

"А знаете что. Давайте искренне, от души порадуемся за председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Жебривского, который переживает этот похабный холодный март в пятизвездочном отеле One & Only Royal Mirage Dubai, ОАЭ", - написал он.

По словам Иванова, стоимость проживания в отеле составляет около 1000 долларов в сутки.

"И бросьте ваши плебейские предрассудки - просто на Славкурорте еще не сезон. Хорошего отдыха!" - добавил журналист.

Также он разместил фото, на которых запечатлен на пляже человек, похожий на Жебривского.

Напомним, ранее появились подробности отдыха президента Петра Порошенко на Мальдивах.