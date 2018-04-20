Украинские предприниматели – это будущее страны. И никак иначе.

А что вы еще ожидали от человека, который вырос в семье предпринимателей? Частное предприятие моей мамы было зарегистрировано в 1994 году и прекрасно работало до 2008. 14 лет, представляете, че-тыр-над-цать лет я наблюдала за тем, как фирма развивается, получает доходы, подписывает какие-то классные контракты, терпит убытки, как приходят и уходят люди, как появляются новые товары и уходят старые. И летние каникулы, проведенные в офисе, сначала наблюдая, а потом и помогая, были моей лучшей школой жизни, которая помогает до сих пор.

И до сих пор я считаю, что влияние небольших предпринимателей на местность, где они живут, да и на экономику в целом – огромная. Почему? Они платят зарплату, трудоустраивают людей, развивают производство в стране, придумывают или продают что-то хорошее, платят налоги, в конце концов. Но я вижу еще несколько причин, почему украинских мелких предпринимателей нужно носить на руках и обеспечивать им самые лучшие условия для развития бизнеса.

Это возможность незанятым женщинам проявить себя и открыть свое дело. Статистика неумолима: данные за 2016 год говорят, что среди малого бизнеса только четверть предпринимателей – женщины. Но даже 25% в такой патриархальной стране, как наша, где существует и даже не отрицается разница в зарплатах для женщин и мужчин на одинаковой должности (а часто мы встречаем и прямое предпочтение мужчинам на определенных, часто на руководящих, должностях) – это победа. Это достижение. Так и надо продолжать.

Это денежный оборот внутри одной местности – деньги, заработанные тут, остаются у предпринимателя, который работает тут. Налоги отчисляются в местный бюджет, выплачиваются местным бюджетникам, а местная власть заинтересована в развитии МСБ (малый и средний бизнес. – Ред.) в регионе. В идеале прекрасная картина.

Да, в стране есть "моменты" – западные регионы на выходных массово уезжают "на закупи" в соседние Польшу, Венгрию и даже Беларусь, центральные регионы (кроме Днепра, Винницы, Житомира) не сильно заинтересованы в патриотическом потреблении. Но тенденция работы малого бизнеса только в своем регионе, чаще даже в маленьком районе или городе – сильна. Доступное исследование "Ежегодная оценка делового климата в Украине" на 2016 говорит, что на местных рынках работают 51% микробизнесов.

Это занятость для большого числа людей. На двух-трех крупных предприятиях, которые условно есть в регионе, конечно много сотрудников, но то огромное количество малых и микро-бизнесов, которое дает работу 1-2-3 человекам, в итоге трудоустраивает в три раза больше, чем крупный бизнес. Этому и статистическое подтверждение есть. МСБ трудоустроил порядка 6,5 млн человек по сравнению с 1,5 млн сотрудников крупных компаний.

Это возможность развиваться тем, у кого нет опыта, нужного возраста, образования или еще чего-то. Для тех, кого в крупную компанию не берут, потому что ты "недостаточно хорош", предпринимательство – это выражение способностей, амбиций и возможностей.

Малый бизнес – это всегда выдумка, креатив и инновации. В Украине стартапы – это малый бизнес, инновационные разработки тоже начинают с малого. Значит, именно "домашние" предприниматели ответственны за выдумывание новых продуктов и товаров. Google и Microsoft тоже начинались в гаражах.

А еще я знаю множество примеров малых бизнесов, которые в Украине появились в похожих ситуациях. Это когда будущий предприниматель искал нужный ему товар, искал – и в нашей стране не нашел. И не придумал другого выхода, как начать производить его самостоятельно.

Любой свой бизнес – это ответственность за принятые тобой решения, за людей, которые работают на тебя, за их благополучие и безопасность. Поэтому я считаю, что предприниматели – очень смелые люди и, главное, осознающие свое положение в социуме и свою ответственность за развитие общества и страны. Они и составляют основу осознанного общества, которое развивается и стремится к чему-то новому.

Малый бизнес заставляет развиваться. Он формирует спрос на другие специальности – там не нужны миллионы менеджеров, юристов, экономистов и кого еще там выпускают в огромных количествах украинские вузы. Там нужны технологи, кулинары, швеи, обувщики, закройщики – список можно продолжать бесконечно, просто создав опрос для предпринимателей на Фейсбуке.

А кроме других специальностей, малый бизнес развивает и способности сотрудников внутри. Где, кроме как не в малом бизнесе, человек попробует все профессии? Эти два-три сотрудника одного частного предприятия часто выполняют задачи пяти-семи абсолютно разных сотрудников. И развиваются, становятся мультизадачными специалистами, которые могут обучить еще десяток.

Предпринимательский класс – это наши вдохновители, инноваторы и мотиваторы, которых с каждым днем в Украине становится все больше.

И это замечательно.