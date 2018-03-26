Заповедник "Хортица"

Национальный заповедник расположен на одноименном острове. В его состав включены сам остров и прилегающие к нему острова и скалы. Общая площадь составляет 2359 га.

Хортица – это часть Украинского кристаллического щита. Его основой является докембрийские породы возрастом свыше 2,6 млрд лет. На острове имеются практически все ландшафтные зоны Украины. Гористую местность представляют гроты, пещеры, скалы, названия некоторых из них связаны с историей запорожского казачества, например, Высшая Глава, Думная Скала, Совутина и другие.

Степные участки сохранились вдоль побережья Днепра. Названия балок и урочищ этой местности также связаны с запорожцами: Два брата, Столбы, Запорожская миска, Наумова, Костина.

Южная часть острова – это плавни, самый молодой вид хортицкого ландшафта. Также богата фауна и флора острова. В лесах и плавнях обитают косули, дикие кабаны, лисы, зайцы и другие зверьки, всего свыше 30 видов. Среди пернатых самые многочисленные водоплавающие – крыжни, чирки, много чаек, а также цапель; в глухих зарослях леса встречаются фазаны. Всего же на острове обитает 120 видов птиц.

В ярах, урочищах, плавнях Хортицы произрастают свыше 1000 видов растений, из которых 657 – дикорастущие аборигены, 41 вид – это реликтовые растения, населявшие остров миллионы лет до появления человека.

Главной исторической достопримечательностью Хортицы является Запорожская Сечь. Первый укрепленный городок (прообраз Сечи) за Днепровскими порогами на острове Малая Хортица основал волынский князь Дмитрий Вишневецкий (Байда).

На территории заповедника также открыт Музей истории Запорожья, который позже был перепрофилирован в Музей истории запорожского казачества. В музее действуют тематические выставки, демонстрируются предметы с казацких куреней, найденных во время археологических раскопок, уникальная коллекция казацкого оружия, одежда и предметы быта казаков.