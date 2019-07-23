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Популярний курорт України атакували медузи. Відео

4.3т Читати матеріал російською

На популярному українському курорті Кирилівка Азовське море біля узбережжя заполонили медузи.

Почалося "нашестя" на початку липня, після чого послідувала друга хвиля. Це значно зіпсувало відпочинок пляжникам. Відео з Федотової коси поділилися у YouTube відпочивальники.

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"Кирилівка. Азовське море. На жаль, медузи повертаються. Їх ще не так багато як днями показували на узбережжі Ізраїлю, але все таки є. Особисто мені вони не заважають, проте є люди, яким вони доставляють неприємність", – прокоментував відео автор.

Причиною появи медуз називають підвищення концентрації солі в Азовському морі. Через те, що воно стало більш солоним, медузи почали міграцію із Чорного моря.

Зазначимо, что медузи аурелія і синя (корнерот) є отруйними і можуть вжалити людину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відпочивальників на Дніпрі в місті Черкаси атакували медузи розміром 2-3 см, що викликало паніку серед українців.

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Україна
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Сало Уронили
Сало Уронили
не иначе это как путинскими медузами и не назовешь. как тебе Roksalana Крым 8%
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