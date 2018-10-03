В Украине покажут спектакль об Олеге Сенцове

6 и 7 ноября в киевской театре имени Ивана Франко Белорусский Свободный театр представит свой проект Burning Doors ("Горящие двери").

Проект расскажет зрителю истории трех политзаключенных: кинорежиссера Олега Сенцова, художника Петра Павленского и активистки Марии Алехиной. Деньги, вырученные в ходе гастролей, будут переданы семьям заключенных.

Инициатором приезда спектакля Burning Doors в Киев выступил украинский музыкант Андрей Хлывнюк, фронтмен группы "Бумбокс", который сотрудничает с Белорусским Свободным театром уже несколько лет. Согласно предварительной информации, в программе артистов также будет задействована музыка коллектива.

Белорусский Свободный театр гастролирует с постановкой Burning Doors с осени 2016 года. Ранее газета The New York Times внесла спектакль в тройку главных театральных событий 2017 года. Как отмечают сами авторы, целью проекта является привлечение внимание мирового сообщества к невозможности политических преследований в XXI веке.

Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии в полярном городе Лабытнанги с требованием к властям РФ освободить всех украинских политзаключенных.

28 сентября Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала об ответе от председателя Совета при президенте РФ по поводу состояния здоровья режиссера. В РФ сообщили, что Сенцов находится под диспансерным наблюдением из-за заболевания опорно-двигательного аппарата.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Москве устроили концерт в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. В мероприятии приняли участие Виктор Шендерович, Лев Рубинштейн, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич и другие артисты.