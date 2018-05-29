Путин-великомученик: храм на Львовщине вызвал скандал странной иконой

В селе Подгорцы на Львовщине разгорелся скандал. В местном храме заметили икону великомученика, якобы похожего на российского президента Владимира Путина. Об этом говорится в сюжете телеканала ZIK.

"По-моему, это скандал. Это часовня в Подгорцах напротив замка. Я догадываюсь как оно туда попало. Но кто мне даст ответ, почему оно до сих пор там?", - этот пост известного львовознавца и экскурсовода Петра Радковца вызвал немало шума в соцсети.

Люди в комментариях активно обсуждали, кто именно изображен на иконе - Путин или святой. Однако туристы, которые приехали в село Подгорцы осмотреть местные замок и храм, особого сходства со скандальным президентом не заметили.

Настоятель храма говорит, что не впервые в ликах святых люди замечают лица современников. На самом деле на иконе изображены 28 мучеников, которых уничтожила репрессионная машина НКВД за веру в бога и украиноязычные богослужения, а лики святых созданы именно с их портретов.

"Это епископы, священники, и не только - те, которые при советской власти были репрессированы, убиты или замучены", - отметил отец Тарас.

Путин образа никак не касается, добавляют религиоведы. Имена всех изображенных на иконе известны, но кто именно и где, только догадываются.

Теперь настоятель храма, чтобы избежать скандальных ассоциаций, хочет разместить в церкви стенд с фотографиями святых и их биографией.

Это уже не первый подобный скандал. Недавно Путина в аду изобразили на фреске в храме под Львовом.