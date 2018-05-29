Путін-великомученик: храм на Львівщині викликав скандал дивною іконою

У селі Підгірці на Львівщині розгорівся скандал. У місцевому храмі помітили ікону великомученика, нібито схожого на російського керманича Володимира Путіна. Про це йдеться в сюжеті телеканалу ZIK.

"По-моєму, це скандал. Це каплиця в Підгірцях навпроти замку. Я здогадуюсь як воно туди потрапило. Але хто мені дасть відповідь, чому воно досі там?", - цей пост відомого львовознавця та екскурсовода Петра Радковця спричинив чимало галасу у соцмережі.

Люди у коментарях активно обговорювали, хто саме зображений на іконі - Путін чи святий. Проте туристи, які приїхали у село Підгірці оглянути місцеві замок та храм особливої схожості зі скандальним президентом не помітили.

Настоятель храму каже, що це не вперше у ликах святих люди помічають обличчя сучасників. Насправді ж на іконі зображені 28 мучеників, яких сплюндрувала репресійна машина НКВС за віру в бога та україномовні богослужіння, а лики святих змальовані саме з їхніх портретів.

"То це є єпископи, священики, і не тільки - ті, які за радянської влади були репресовані, вбиті, або замучені”, - відзначив отець Тарас.

Путін образу ніяк не стосується, додають релігієзнавці. Імена усіх зображених на іконі відомі, але хто саме і де, лише здогадуються.

Тепер настоятель храму, аби уникнути скандальних асоціацій, хоче розмістити у церкві стенд зі світлинами святих та їхньою біографією.

Це вже не перший подібний скандал. Нещодавно Путіна в пеклі зобразили на фресці в храмі під Львовом.