"Пробили дно": киевлян возмутили изуродованные станции метро

В Киеве полностью заклеили рекламой центральные станции метрополитена.

"Городская власть в лице представителей рекламной отрасли пробили очередное дно. Красивый мрамор центральных станций метро тотально залеплен рекламой. Соблюдение палитры станций, которую задумали архитекторы? Нет! Не слышали! Уважение к дизайну станций как целостного архитектурного комплекса? Нет, так не считаем", - написал Богдан Гдаль на странице в Facebook.

Он опубликовал фотографии станций "Дворец Украина", "Олимпийская" и "Театральная", которые невозможно узнать из-за засилья рекламы.

Богдан Гдаль, Facebook

Богдан Гдаль, Facebook

"Посмотрите только на едкие синие и бирюзовые цвета Uber на станции "Дворец Украина". Попробуйте увидеть в таких условиях зеленый мрамор на "Дворце спорта" и красный на "Театральной"", - отметил киевлянин.

Богдан Гдаль, Facebook

По его словам, список залепленных станций за последнее время стал чуть ли не тотальным, особенно, если станции приближены к центру.

Богдан Гдаль, Facebook

"Я уже не говорю о рекламе в самых вагонах, когда все окна залеплены рекламой, хотя в правилах размещения такой рекламы в городе прямо написано, что на прозрачных поверхностях этого нельзя делать. Я не говорю о рекламе на путевых стенах, которая не учитывает никакие правила эстетики и лепится вплотную к буквам, которые формируют название станции", - добавил Богдан.

Богдан Гдаль, Facebook

Пользователи под постом поддержали киевлянина и высказали свое недовольство.

"Мракобесие", "Станции метро Киева ранее считались одними из красивейших в Европе. Теперь вряд ли", "Рекламобесие", - написали они.

Богдан Гдаль, Facebook

Светлана Моткова добавила, что на таких станциях "аж тошнит от рекламы".

"И негде деться - она везде, прямо насилие какое-то, издевательство", - добавила она.

На CityOboz вы можете посмотреть, как выглядят станции киевского метро без рекламы.