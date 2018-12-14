''Приехали развлекать убийц украинцев'': победительница конкурса красоты в ''ДНР'' разозлила сеть

В оккупированном Донецке состоялся конкурс красоты "Мисс Донбасс-2018". Победила в нем Оксана Юдина из Авдеевки, получив приз в двести тысяч российских рублей.

В сети разгорелся скандал вокруг победительницы, поскольку Авдеевка находится на подконтрольной Украине территории. Многие украинцы выражают свое недовольство в Facebook и Twitter.

Отметим, что многие сочли внешность Юдиной недостаточно привлекательной для участия в конкурсе красоты.

Фото: Facebook Александр Гаюк

Фото: Facebook Александр Гаюк

Фото: Facebook Ирина Кравцова

Youtube: cкриншот из видео

Youtube: cкриншот из видео

Youtube: cкриншот из видео

Пользователи сети не оценили внешность девушек. Отметим, что из 18 участниц на подконтрольных Украине территориях живут 8.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ураинка Екатерина Лифшиц, выпускница Киевского института культуры и искусств стала обладательницей титула "Миссис Москва-2018" - конкурса красоты, который прошел в столице России.