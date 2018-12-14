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''Приехали развлекать убийц украинцев'': победительница конкурса красоты в ''ДНР'' разозлила сеть

2.3тЧитать материал на украинском

В оккупированном Донецке состоялся конкурс красоты "Мисс Донбасс-2018". Победила в нем Оксана Юдина из Авдеевки, получив приз в двести тысяч российских рублей.

В сети разгорелся скандал вокруг победительницы, поскольку Авдеевка находится на подконтрольной Украине территории. Многие украинцы выражают свое недовольство в Facebook и Twitter.

''Приехали развлекать убийц украинцев'': победительница конкурса красоты в ''ДНР'' разозлила сеть

Отметим, что многие сочли внешность Юдиной недостаточно привлекательной для участия в конкурсе красоты.

''Приехали развлекать убийц украинцев'': победительница конкурса красоты в ''ДНР'' разозлила сеть

Фото: Facebook Александр Гаюк

''Приехали развлекать убийц украинцев'': победительница конкурса красоты в ''ДНР'' разозлила сеть

Фото: Facebook Александр Гаюк

''Приехали развлекать убийц украинцев'': победительница конкурса красоты в ''ДНР'' разозлила сеть

Фото: Facebook Ирина Кравцова

''Приехали развлекать убийц украинцев'': победительница конкурса красоты в ''ДНР'' разозлила сеть

Youtube: cкриншот из видео

''Приехали развлекать убийц украинцев'': победительница конкурса красоты в ''ДНР'' разозлила сеть

Youtube: cкриншот из видео

''Приехали развлекать убийц украинцев'': победительница конкурса красоты в ''ДНР'' разозлила сеть

Youtube: cкриншот из видео

Пользователи сети не оценили внешность девушек. Отметим, что из 18 участниц на подконтрольных Украине территориях живут 8.

''Приехали развлекать убийц украинцев'': победительница конкурса красоты в ''ДНР'' разозлила сеть
''Приехали развлекать убийц украинцев'': победительница конкурса красоты в ''ДНР'' разозлила сеть
''Приехали развлекать убийц украинцев'': победительница конкурса красоты в ''ДНР'' разозлила сеть
''Приехали развлекать убийц украинцев'': победительница конкурса красоты в ''ДНР'' разозлила сеть

Как ранее писал OBOZREVATEL, ураинка Екатерина Лифшиц, выпускница Киевского института культуры и искусств стала обладательницей титула "Миссис Москва-2018" - конкурса красоты, который прошел в столице России.

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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Это точно девушка,а-то очень похожая на мужика.
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Podkowa Dmytro
Podkowa Dmytro
Или фотограф криворукий или одно из двух.
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Какой бамбас такая и мисс
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