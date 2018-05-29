Последние дни жизни Ивана Франко: в сеть попали уникальные фото из Львова

28 мая исполнилось 102 года с дня смерти выдающегося украинского писателя Ивана Франко.

В годовщину смерти поэта в сети опубликовали уникальные снимки его последних дней жизни во Львове (чтобы посмотреть фото, доскрольте страницу до конца).

Иван Франко долгое время болел, а в начале 1916 года состояние его здоровья значительно ухудшилось, отмечают в паблике "Локальная история". В феврале поэта положили во львовский госпиталь. Но за две недели до смерти Франко нашел в себе силы и пошел домой через весь город в сопровождении племянника.

Возле писателя в последние дни и часы не было родных: сыновья воевали на фронтах, дочь уехала в Киев, жена была в психбольнице.

"Был май 1916-го, цвели деревья. С букетами сирени мы пошли в его дом и застали там уже двух гуцулов солдат, которые стояли на коленях у кровати Франко и сердечно плакали. Покойный лежал на кровати, прикрытый старенькой порванной простыней. Мы обложили его свежими цветами. Лицо Франко было желтое, как воск, но с выражением покоя", – так вспоминала день смерти Франко его приятельница, жена этнографа Осипа Роздольского Ольга.

Долгое время ошибочно считалось, что Иван Франко умер из-за венерического заболевания. Однако в 1990-х годах ученый-медик и авторитетный врач Дмитрий Луцик опроверг это мнение, назвав причиной смерти писателя "деформирующий ревматоидный полиартрит", который усложняли другие мелкие заболевания, а также жизнь писателе в нищете, усиленная творческая работа, тюремные заключения и холод.

Медик подтвердил, что болезнь вызвала у Франко изменения коры головного мозга и парализовала кисти рук. А лечение препаратами наперстянки никак не сдерживало прогрессию патологии, а, наоборот, вызывало галлюцинации.

facebook.com/LokalnaIstoria

facebook.com/LokalnaIstoria

facebook.com/LokalnaIstoria

facebook.com/LokalnaIstoria

facebook.com/LokalnaIstoria

Похороны Франко facebook.com/LokalnaIstoria

Как сообщал CityOboz, в сети опубликованы раритетные фотографии Мариупольского морского торгового порта начала XX века.