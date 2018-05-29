Останні дні життя Івана Франка: в мережу потрапили унікальні фото зі Львова

28 травня виповнилося 102 роки з дня смерті видатного українського письменника Івана Франка.

У річницю смерті поета в мережі опублікували унікальні знімки його останніх днів життя у Львові.

facebook.com/LokalnaIstoria

facebook.com/LokalnaIstoria

facebook.com/LokalnaIstoria

facebook.com/LokalnaIstoria

Похорон Франка facebook.com/LokalnaIstoria

facebook.com/LokalnaIstoria

Іван Франко довгий час хворів, а в початку 1916 року стан його здоров'я значно погіршився, відзначають в пабліку "Локальна історія". У лютому поета поклали до львівського шпиталю. Але за два тижні до смерті Франко знайшов в собі сили і пішов додому через все місто в супроводі племінника.

Біля письменника в останні дні та години не було рідних: сини воювали на фронтах, дочка виїхала в Київ, дружина була в психлікарні.

"Був травень 1916-го, цвіли дерева. З букетами бузку ми пішли до його хати і застали там уже двох гуцулів солдатів, що стояли навколішках біля ліжка Франка і сердечно плакали. Покійний лежав на ліжку, прикритий стареньким подертим простирадлом. Ми обложили його свіжими квітами. Обличчя Франка було жовте, як віск, але з виразом спокою", – так як згадувала день смерті Франка його приятелька, дружина етнографа Осипа Роздольського Ольга.

Довгий час помилково вважалося, що Іван Франко помер через венеричне захворювання. Однак в 1990-х роках учений-медик і авторитетний лікар Дмитро Луцик спростував цю думку, назвавши причиною смерті письменника "деформуючий ревматоїдний поліартрит", який ускладнювали інші дрібні захворювання, а також життя письменника в злиднях, посилена творча робота, ув'язнення та холод.

Медик підтвердив, що хвороба викликала у Франко зміни кори головного мозку і паралізувала кисті рук. А лікування препаратами наперстянки ніяк не стримували прогресію патології, а навпаки викликало галюцинації.

Як повідомляв CityOboz, в мережі опубліковані раритетні фотографії Маріупольського морського торгового порту початку XX століття.