По случаю закрытия Фестиваля хризантем в Одессе пройдет благотворительная ярмарка

27 октября последний день работы Фестиваля хризантем, который сейчас проходит в Зеленом Театре. Как сообщают организаторы, в честь закрытия цветочного мероприятия, 28 октября на территории Зеленого Театра пройдет благотворительная ярмарка хризантем.

"Создавая композиции, представленные на фестивале, мы использовали около 30 000 хризантем, специально выращенных в теплицах для выставки. Большая часть вазонов сохранились свежими, поэтому мы решили, чтобы цветы не пропадали сделать благотворительную ярмарку, где каждый желающий сможет приобрести понравившейся цветок по минимальной стоимости 15 гривен и сделать доброе дело. Вырученные средства будут переведены на счет благотворительного фонда "Корпорация монстров", которые пойдут на реконструкцию старинного особняка – дачи Анатра на Французском бульваре. Мы приглашаем всех одесситов и гостей города присоединиться к нашей инициативе и помочь сохранить знаменитый памятник архитектуры", - отметил Денис Погорелко,руководитель компании GrandEvent.

Напомним, что Фестиваль хризантем в Зеленом Театре был открыт 4 октября и продлится до 27 октября. Кроме цветочных инсталляций, по выходным дням для посетителей проходит интересная развлекательная программа - популярные саундтреки и кавер хиты на саксофоне, живые скульптуры, мастер классы по сальсе и бачате, а также интерактив для детей.

Где: Зеленый театр (парк Шевченко) ул. Маразлиевская, 1Е

Время работы: 10.00- 20.00 без выходных

Стоимость входных билетов на фестиваль:

взрослый 100 грн;

детский (7-14 лет) и для пенсионеров 50 грн

детям до 7 лет бесплатно.

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