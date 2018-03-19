Пешком по сугробам: в Днепре возник снежный коллапс

В Днепре и области за сутки выпало две месячные нормы снега.

Как сообщил советник председателя ОГА в Днепропетровской областной госадминистрации Юрий Голик на странице в Facebook, высота снежного покрова составляет 40 см.

По его словам, коммунальные службы работают над ликвидацией последствий снегопада, 21 марта ожидается похожая ситуация с осадками.

"Относительно электроэнергии – по состоянию на 8:00 отключены 35 населенных пункта (из них 13 частично), 4 869 абонентов. Бригады облэнерго работают", - отметил Голик.

Как сообщает корреспондент "Обозревателя", коммунальные службы чистят только основные дороги, большинство дорог и тротуаров представляют собой сугроб высотой по колено.

В связи с этим многие жители остались работать дома, те, кто поехал на работу, сильно опоздали.

Кроме того, он уточнил, что некоторые добирались на работу пешком, потому что обстановка с общественным транспортом достаточно сложная.

Anton Kistol, Facebook

Anton Kistol

Местный житель Михаил Тонконогий на странице в Facebook отметил, что по состоянию на 9:50 на маршруты вышли более 70% автобусов, почти везде убраны фуры, которые заграждали путь.

Михаил Тонконогий, Facebook

"Маршрутки наконец-то начали добираться до отдаленных районов города: Западный, Авиаторское, Сухачевка, Мирный, Краснополье. Не все сразу, но постепенно все уедут", - написал он.

"Днепр, Украина", Facebook

Относительно электротранспорта Михаил отметил, что из двух троллейбусных депо выпустили около 85 троллейбусов, потихоньку выезжает на маршрут 1-й трамвай, поехал 15-й трамвай, снегач чистит 5-й трамвай, более-менее поехал 19 трамвай.

Михаил Тонконогий, Facebook

"Коллапс на Метеоре и Криворожской пока есть. На Победу вызваны манипуляторы, чтобы забрать паркунов, которые мешают проезду троллейбусов", - добавил он.

Отметим, мэр Днепра Борис Филатов также отреагировал на обстановку в городе и опубликовал следующий пост.

"Да, это стихийное бедствие. Да, за сутки выпала двухмесячная норма осадков. Да, мы ничего не делаем. Да, мы остановили общественный транспорт, потому что именно сотрудники мэрии побросали свои ср@ные авто на пути его следования. Да, снега столько, что его просто физически некуда сгребать. Да, в среду будет снегопад еще хуже. Да, со следующего понедельника, когда начнет таять, готовьтесь к подтоплениям. Нет, я никому не буду вытирать сопли. И, да, если энергию десяти интернетдр*черов приложить к одной лопате, то можно почистить пару улиц", - написал он.

Отметим, заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко предположил, что город может уйти на вынужденные каникулы в связи со сложными погодными условиями.

"В разных точках лежит от 45 до 68 сантиметров снега. 161 единица техники работает над устранением последствий непогоды. В час ночи мы убрали все осадки с дорог, но порывистый ветер сдувал снег обратно на проезжую часть. Дорожникам пришлось работать в три смены, были задействованы горводоканал и тепловики", - сообщил он.

Также Лысенко заявил, что комиссия штаба по чрезвычайным ситуациям рекомендует мэру ввести вынужденные каникулы в школах со вторника и до конца рабочей недели.

"20 и 21 марта желательно отменить работу бюджетных и частных учреждений, кроме коммунальных служб, дошкольных заведений и больниц. Из-за потока машин мы просто не успеваем убрать снег в центре", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", спасатели предупредили о резком ухудшении погоды в Украине.