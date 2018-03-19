Пішки по заметах: у Дніпрі виник сніговий колапс

У Дніпрі та області за добу випало дві місячні норми снігу.

Як повідомив радник голови ОДА в Дніпропетровській обласній держадміністрації Юрій Голік на сторінці в Facebook, висота снігового покриву становить 40 см.

За його словами, комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків снігопаду, 21 березня очікується схожа ситуація з опадами.

"Щодо електроенергії - станом на 8:00 відключено 35 населених пункти (з них 13 частково), 4 869 абонентів. Бригади обленерго працюють", - зазначив Голик.

Як повідомляє кореспондент "Обозревателя", комунальні служби чистять тільки основні дороги, більшість доріг і тротуарів - замет висотою по коліно.

У зв'язку з цим багато жителів залишилися працювати вдома, ті, хто поїхав на роботу, сильно запізнилися.

Крім того, він уточнив, що деякі добиралися на роботу пішки, тому що обстановка з громадським транспортом досить складна.

Anton Kistol, Facebook

Anton Kistol

Місцевий житель Михайло Тонконогий на сторінці в Facebook зазначив, що станом на 9:50 на маршрути вийшли більше 70% автобусів, майже всюди прибрані фури, які загороджували шлях.

Михайло Тонконогий, Facebook

"Маршрутки нарешті почали добиратися до віддалених районів міста: Західний, Авіаторське, Сухачівка, Мирний, Краснопілля. Не всі відразу, але поступово всі поїдуть", - написав він.

"Дніпро, Україна", Facebook

Щодо електротранспорту Михайло зазначив, що з двох тролейбусних депо випустили близько 85 тролейбусів, потихеньку виїжджає на маршрут 1-й трамвай, поїхав 15-й трамвай, снігач чистить 5-й трамвай, більш-менш поїхав 19 трамвай.

Михайло Тонконогий, Facebook

"Колапс на Метеорі і Криворізькій поки є. На Перемогу викликані маніпулятори, щоб забрати паркунів, які заважають проїзду тролейбусів", - додав він.

Зазначимо, мер Дніпра Борис Філатов також відреагував на ситуацію у місті та опублікував наступний пост.

"Так, це стихійне лихо. Так, за добу випала двомісячна норма опадів. Так, ми нічого не робимо. Так, ми зупинили громадський транспорт, тому що саме співробітники мерії покидали свої ср@ні авто на шляху його проходження. Так, снігу стільки, що його просто фізично нікуди згрібати. Так, у середу буде снігопад ще гірший. Так, з наступного понеділка, коли почне танути, готуйтеся до підтоплень. Ні, я нікому не буду витирати соплі. І, так, якщо енергію десяти інтернетдр*черів прикласти до однієї лопати, то можна почистити пару вулиць", - написав він.

Зазначимо, заступник мера Дніпра Михайло Лисенко зазначив, що місто може піти на вимушені канікули у зв'язку зі складними погодними умовами.

"У різних точках лежить від 45 до 68 сантиметрів снігу. 161 одиниця техніки працює над усуненням наслідків негоди. О першій годині ночі ми прибрали всі опади з доріг, але поривчастий вітер здував сніг назад на проїжджу частину. Дорожникам довелося працювати в три зміни, були задіяні міськводоканал і тепловики", - повідомив він.

Також Лисенко заявив, що комісія штабу з надзвичайних ситуацій рекомендує меру ввести вимушені канікули в школах з вівторка і до кінця робочого тижня.

"20 і 21 березня бажано скасувати роботу бюджетних і приватних установ, крім комунальних служб, дошкільних закладів та лікарень. Через потік машин ми просто не встигаємо прибрати сніг у центрі", - додав він.

Як повідомляв "Обозреватель", рятувальники попередили про різке погіршення погоди в Україні.