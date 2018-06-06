Киевская Венеция c высоты: в сеть попали потрясающие фото

В сети показали потрясающие фотографии вечернего жилого массива Русановка, который еще называют Киевской Венецией.

Панорамные снимки опубликованы на странице "Клуб коренного киевлянина" в Facebook.

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

facebook.com/kiev.klab

Русановка – это первый в мире искусственный остров, который застроен жилыми домами и имеет свою инфраструктуру, а также прекрасную набережную. От левого берега район отделен искусственным проточным обводным каналом, в южной части которого установлены фонтаны с подсвечиванием.

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