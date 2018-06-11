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"Мы научились есть гречку": дипломат из Чехии рассказал о еде в Украине 

1.6тЧитать новость на украинском

Чешский дипломат Давид Стулик по достоинству оценил украинскую национальную кухню.

"Это одна из немного профанированных вещей, все об это рассказывают (смеется). Конечно, ваша еда очень сытная и вкусная, невероятно вкусная. Что нас удивило - это количество сметаны и укропа. Больше всего мы удивились, когда увидели укроп на картошке", - рассказал он CityOboz.

По словам Давида, в Чехии укроп добавляют к квашеным огурцам, а здесь много чего со сметаной и укропом.

"А, еще гречка! У нас гречку особо никто не ест, разве что в последнее время она стала более модной. Я нашел даже в какой-то книге, что когда-то гречка считалась древнеславянской едой, которую потом заменили пшеницей и другими зерновыми. В последнее время она в Чехии становится популярной, потому что диетическая, но она очень дорогая. А в Украине - дешевая и вкусная. Здесь мы научились есть гречку. Даже домой привозим", - добавил дипломат.

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Он также подчеркнул, что качество мяса, яиц, молочных и подобных продуктов намного выше в Украине, чем в Европе.

"Эти продукты можно купить на любом рынке, нужно только знать нормальных поставщиков, которые не обманут. А в магазинах, супермаркетах мы не покупаем самые дешевые товары. И никому не советую такие покупать. У нас говорят: мы не настолько бедные, чтобы покупать дешевые продукты. Их качество значительно хуже. А товары средней ценовой категории более вкусные и качественные. И это однозначно плюс", - резюмировал Давид.

Как сообщал CityOboz, гид из Канады рассказал о впечатлениях туристов от Украины.

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