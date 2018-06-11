"Мы научились есть гречку": дипломат из Чехии рассказал о еде в Украине 

Чешский дипломат Давид Стулик по достоинству оценил украинскую национальную кухню.

"Это одна из немного профанированных вещей, все об это рассказывают (смеется). Конечно, ваша еда очень сытная и вкусная, невероятно вкусная. Что нас удивило - это количество сметаны и укропа. Больше всего мы удивились, когда увидели укроп на картошке", - рассказал он CityOboz.

По словам Давида, в Чехии укроп добавляют к квашеным огурцам, а здесь много чего со сметаной и укропом.

"А, еще гречка! У нас гречку особо никто не ест, разве что в последнее время она стала более модной. Я нашел даже в какой-то книге, что когда-то гречка считалась древнеславянской едой, которую потом заменили пшеницей и другими зерновыми. В последнее время она в Чехии становится популярной, потому что диетическая, но она очень дорогая. А в Украине - дешевая и вкусная. Здесь мы научились есть гречку. Даже домой привозим", - добавил дипломат.

Он также подчеркнул, что качество мяса, яиц, молочных и подобных продуктов намного выше в Украине, чем в Европе.

"Эти продукты можно купить на любом рынке, нужно только знать нормальных поставщиков, которые не обманут. А в магазинах, супермаркетах мы не покупаем самые дешевые товары. И никому не советую такие покупать. У нас говорят: мы не настолько бедные, чтобы покупать дешевые продукты. Их качество значительно хуже. А товары средней ценовой категории более вкусные и качественные. И это однозначно плюс", - резюмировал Давид.

Как сообщал CityOboz, гид из Канады рассказал о впечатлениях туристов от Украины.