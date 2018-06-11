"Ми навчилися їсти гречку": дипломат з Чехії розповів про їжу в Україні

Чеський дипломат Давид Стулік гідно оцінив українську національну кухню.

"Це одна з трохи профанованих речей, всі про це розповідають (сміється). Звичайно, ваша їжа дуже ситна і смачна, неймовірно смачна. Що нас здивувало - це кількість сметани і кропу. Найбільше ми здивувалися, коли побачили кріп на картоплі", - розповів він CityOboz.

За словами Давида, в Чехії кріп додають до квашених огірків, а тут багато чого зі сметаною і кропом.

"А, ще гречка! У нас гречку особливо ніхто не їсть, хіба що останнім часом вона стала більш модною. Я знайшов навіть в якійсь книзі, що колись гречка вважалася давньослов'янською їжею, яку потім замінили пшеницею та іншими зерновими. Останнім часом вона в Чехії стає популярною, тому що дієтична, але вона дуже дорога. А в Україні - дешева і смачна. Тут ми навчилися їсти гречку. Навіть додому привозимо", - додав дипломат.

Він також підкреслив, що якість м'яса, яєць, молочних і подібних продуктів набагато вище в Україні, ніж в Європі.

"Ці продукти можна купити на будь-якому ринку, потрібно тільки знати нормальних постачальників, які не обдурять. А в магазинах, супермаркетах ми не купуємо найдешевші товари. І нікому не раджу такі купувати. У нас кажуть: ми не настільки бідні, щоб купувати дешеві продукти. Їхня якість значно гірше. А товари середньої цінової категорії смачніші і якісні. І це однозначно плюс", - резюмував Давид.

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