Метро на Виноградар: у Києві зробили крок до будівництва

Депутати Київради надали дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок КП "Київський метрополітен" під будівельні майданчики для зведення метро на Виноградар.

Як повідомила прес-служба міськради, рішення прийнято на засіданні постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами.

Йдеться про земельні ділянки орієнтовною площею 0,69 га, 0,98 га, 0,56 га, 0,09 га, 0,68 га, 0,11 га, 0,29 га, 1,64 га, 0,11 га, які належать до комунальної власності територіальної громади Києва.

Вони надаються в оренду на сім років для будівництва об'єктів ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції метро "Сирець" на житловий масив Виноградар.

"Підготовчі процеси все ближче підводять нас до початку будівництва метро на Виноградар - в системі Prozorro триває закупівля послуг генерального підрядника. Відведення земельних ділянок вздовж майбутньої траси метро, ​​на яких будуть розгорнуті будівельні майданчики, - це один із документальних етапів перед тим, як стартують роботи безпосередньо на землі", - зазначив голова комісії Олексій Окопний.

Згідно з прийнятим ТЕО, ділянка метро на Виноградар від станції "Сирець" включає 4 перспективні станції: перша черга - "Мостицька" і "Проспект Правди", друга - відгалуження на "Виноградар", третя - станція "Вул. Маршала Гречка" і електродепо.

Загальна протяжність ділянки складе 7,4 км, вартість - майже 11,2 млрд грн.

Як повідомляв CityOboz, УЗ отримала землю для будівництва шляхів до Борисполя, куди буде курсувати експрес.