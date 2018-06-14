Львовские волонтеры привезли на Донбасс фотовыставку и "Киборгов"

Команда львовских волонтеров побывала в прифронтовой зоне Луганской и Донецкой областей. Кроме внедорожников, технического снаряжения и товаров первой необходимости, они привезли фотовыставку "Если бы не война ..." и культовый украинский фильм "Киборги".

Проект фотографий рассказывает 122 истории украинских бойцов, которые прошли войну. Его представили местным жителям и военным в Счастье, Лисичанске и Покровска.

Как рассказала ведущая фотовыставки, волонтер Ирина Яремко, везли работы в прифронтовые города с определенной осторожностью, так как не знали, как отнесутся к ним местные жители, ведь они непосредственно живут в зоне боевых действий, и позиции у них неоднозначные.

Сомнения развеялись уже после первой презентации и просмотра в городе Счастье, а в кинотеатрах Лисичанска и Покровска был практически аншлаг.

"Поверьте, я еще никогда не видела столько искренних глаз здесь на востоке, и не чувствовала столько тепла и сопереживания за судьбы человеческие, - делится впечатлениями Ирина. - В зал заходили одни люди, а выходили совсем другие, даже дети поняли суровую правду о войне".

Более того, местные учителя истории приобрели несколько печатных изданий-сборников фотовыставки "Если бы не война ...". Говорят, что по ним будут преподавать новейшую историю в своих школах.

На одной из встреч в Покровске к львовских волонтеров подошел представитель местного военкомата Алексей Момот.

"Если бы в течение 27 лет на Донбасс приезжало больше украинских художников, историков, учителей, рассказывалась бы правда об истории Украины, ее учили бы в школах и институтах, если бы было украинское телевидение, радио и газеты - не пришла бы война на нашу землю. Русский мир бы просто не прижился", - поделился впечатлениями от увиденного военнослужащий.

Как сообщал OBOZREVATEL, фильм "Киборги" побил рекорд кинопроката Украины.