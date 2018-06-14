Львівські волонтери привезли на Донбас фотовиставку і "Кіборгів"

Команда львівських волонтерів побувала в прифронтовій зоні Луганської і Донецькіої областей. Крім позашляховиків, технічного спорядження і товарів першої необхідності, вони привезли фотовиставку "Якби не війна ..." і культовий український фільм "Кіборги".

Проект фотографій розповідає 122 історії українських бійців, які пройшли війну. Його представили місцевим жителям і військовим в Щасті, Лисичанську та Покровську.

Як розповіла ведуча фотовиставки, волонтер Ірина Яремко, везли роботи в прифронтові міста з певною обережністю, так як не знали, як поставляться до них місцеві жителі, адже вони безпосередньо живуть в зоні бойових дій, і позиції у них неоднозначні.

Сумніви розвіялися вже після першої презентації та перегляду в місті Щастя, а в кінотеатрах Лисичанська та Покровська був практично аншлаг.

"Повірте, я ще ніколи не бачила стільки щирих очей тут на сході, і не відчувала стільки тепла і співпереживання за долю людські, - ділиться враженнями Ірина. - До зали заходили одні люди, а виходили зовсім інші, навіть діти зрозуміли сувору правду про війну".

Більш того, місцеві вчителі історії придбали кілька друкованих видань-збірок фотовиставки "Якби не війна ...". Кажуть, що за ними будуть викладати новітню історію в своїх школах.

На одній із зустрічей в Покровську до львівських волонтерів підійшов представник місцевого військкомату Олексій Момот.

"Якби протягом 27 років на Донбас приїжджало більше українських художників, істориків, вчителів, розповідалася б правда про історію України, її вчили б в школах і інститутах, якби було українське телебачення, радіо і газети - не прийшла б війна на нашу землю . Русскій мір б просто не прижився ", - поділився враженнями від побаченого військовослужбовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL , фільм "Кіборги" побив рекорд кінопрокату України.