Как украинцев обманывают на курортах: появилось детальное видео

Журналисты проверили, какие опасности ожидают украинских туристов на пляжах Одессы. Устроившись на работу им удалось узнать, как готовят пахлаву, креветки и прочие популярные среди туристов продукты.

Как выяснилось, еда готовится в антисанитарии, а недобросовестные продавцы обсчитывают отдыхающих и продают им испорченные продукты. Видео опубликовали на официальном Youtube-канале ТСН.

Скриншот из видео

"О работе мы договорились за месяц. Нам пообещали тысячу гривен в день и не попросили никаких документов", - говорит журналист ТСН.

Когда ребята прибыли в Одессу, их сразу же отвезли на базу, где хранятся продукты. Это помещение оказалось и "общежитием" для торговцев, и кухней. В небольшой комнате поселили 8 человек. В этом же здании был только один умывальник и туалет.

Скриншот из видео

Как удалось узнать, кукуруза и креветки, которые продают на пляжах, чаще всего уже были заморожены. Кроме того, "опытные" торговцы часто обвешивают невнимательных покупателей.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Некоторые продавцы признаются, что их заставляли продавать испорченные продукты.

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