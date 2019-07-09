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Как украинцев обманывают на курортах: появилось детальное видео

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Журналисты проверили, какие опасности ожидают украинских туристов на пляжах Одессы. Устроившись на работу им удалось узнать, как готовят пахлаву, креветки и прочие популярные среди туристов продукты.

Как выяснилось, еда готовится в антисанитарии, а недобросовестные продавцы обсчитывают отдыхающих и продают им испорченные продукты. Видео опубликовали на официальном Youtube-канале ТСН.

Как украинцев обманывают на курортах: появилось детальное видео

Скриншот из видео

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"О работе мы договорились за месяц. Нам пообещали тысячу гривен в день и не попросили никаких документов", - говорит журналист ТСН.

Когда ребята прибыли в Одессу, их сразу же отвезли на базу, где хранятся продукты. Это помещение оказалось и "общежитием" для торговцев, и кухней. В небольшой комнате поселили 8 человек. В этом же здании был только один умывальник и туалет.

Как украинцев обманывают на курортах: появилось детальное видео

Скриншот из видео

Как удалось узнать, кукуруза и креветки, которые продают на пляжах, чаще всего уже были заморожены. Кроме того, "опытные" торговцы часто обвешивают невнимательных покупателей.

Как украинцев обманывают на курортах: появилось детальное видео

Скриншот из видео

Как украинцев обманывают на курортах: появилось детальное видео

Скриншот из видео

Как украинцев обманывают на курортах: появилось детальное видео

Скриншот из видео

Как украинцев обманывают на курортах: появилось детальное видео

Скриншот из видео

Некоторые продавцы признаются, что их заставляли продавать испорченные продукты.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на популярном курорте Кирилловка на Азовском море - нашествие огромных медуз-корнерот. Они массово прибились к берегу и доставляют множество неудобств отдыхающим. Эти медузы могут жалить и оставлять ожоги на теле.

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Темы
Летний отдыхОтдыхOdesa.City
Место
УкраинаОдесса
Теги
отдыхпутешествия по Украине
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