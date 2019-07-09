Як українців обманюють на курортах: з'явилося детальне відео

Журналісти перевірили, які небезпеки чекають українських туристів на пляжах Одеси. Влаштувавшись на роботу їм вдалося дізнатися, як готують пахлаву, креветки та інші популярні серед туристів продукти.

Як з'ясувалося, їжа готується в антисанітарії, а недобросовісні продавці обраховують відпочиваючих і продають їм зіпсовані продукти. Відео опублікували на офіційному Youtube-каналі "ТСН".

Скріншот з відео

"Про роботу ми домовилися за місяць. Нам пообіцяли тисячу гривень в день і не попросили ніяких документів", - каже журналіст ТСН.

Коли хлопці прибули до Одеси їх відразу ж відвезли на базу, на якій зберігаються продукти. Це ж приміщення виявилося і "гуртожитком" для торговців і кухнею. У невеликій кімнаті поселили 8 осіб. В цьому ж будинку був тільки один умивальник і туалет.

Скріншот з відео

Як вдалося дізнатися, кукурудза і креветки, які продають на пляжах, найчастіше вже були заморожені. Крім того, "досвідчені" торговці часто обважують неуважних покупців.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Деякі продавці зізнаються, що їх змушували продавати зіпсовані продукти.

Як раніше писав OBOZREVATEL на популярному курорті Кирилівка на Азовському морі навала величезних медуз-корнеротів. Вони масово прибилися до берега і доставляють безліч незручностей відпочиваючим. Крім того, ці медузи можуть вжалити і залишити опіки на тілі.

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