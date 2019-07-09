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Як українців обманюють на курортах: з'явилося детальне відео

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Журналісти перевірили, які небезпеки чекають українських туристів на пляжах Одеси. Влаштувавшись на роботу їм вдалося дізнатися, як готують пахлаву, креветки та інші популярні серед туристів продукти.

Як з'ясувалося, їжа готується в антисанітарії, а недобросовісні продавці обраховують відпочиваючих і продають їм зіпсовані продукти. Відео опублікували на офіційному Youtube-каналі "ТСН".

Як українців обманюють на курортах: з'явилося детальне відео

Скріншот з відео

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"Про роботу ми домовилися за місяць. Нам пообіцяли тисячу гривень в день і не попросили ніяких документів", - каже журналіст ТСН.

Коли хлопці прибули до Одеси їх відразу ж відвезли на базу, на якій зберігаються продукти. Це ж приміщення виявилося і "гуртожитком" для торговців і кухнею. У невеликій кімнаті поселили 8 осіб. В цьому ж будинку був тільки один умивальник і туалет.

Як українців обманюють на курортах: з'явилося детальне відео

Скріншот з відео

Як вдалося дізнатися, кукурудза і креветки, які продають на пляжах, найчастіше вже були заморожені. Крім того, "досвідчені" торговці часто обважують неуважних покупців.

Як українців обманюють на курортах: з'явилося детальне відео

Скріншот з відео

Як українців обманюють на курортах: з'явилося детальне відео

Скріншот з відео

Як українців обманюють на курортах: з'явилося детальне відео

Скріншот з відео

Як українців обманюють на курортах: з'явилося детальне відео

Скріншот з відео

Деякі продавці зізнаються, що їх змушували продавати зіпсовані продукти.

Як раніше писав OBOZREVATEL на популярному курорті Кирилівка на Азовському морі навала величезних медуз-корнеротів. Вони масово прибилися до берега і доставляють безліч незручностей відпочиваючим. Крім того, ці медузи можуть вжалити і залишити опіки на тілі.

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Читайте всі новини по темі "Літній відпочинок" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Літній відпочиноквідпочинокOdesa.City
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
відпочінокподорожі Україною
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