Пляжи стали черными: в Одессе произошла новая экологическая катастрофа

На нескольких городских пляжах Одессы зафиксирован выброс нефтепродуктов.

Об этом сообщает "Думская", публикуя соответствующие фотографии и видео (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Отмечается, что загрязнение пляжей – от Ривьеры до Новой Дофиновки – отдыхающие заметили 7 июля.

Думская

По словам очевидцев, маслянистая жидкость, которую выкинуло на берег, имеет запах мазута и плохо смывается с тела и одежды.

Думская

Думская

Думская

Думская

Думская

Думская

Думская

Напомним:

В начале июня в Одесской области и в самой Одессе на местных пляжах вода в море окрасилась в зеленый цвет.

Причиной цветения воды эксперты называли размножение микроскопических организмов – цианобактерий Nodularia spumigena, которые выделяют ядовитые вещества.

Эколог Александр Соколенко заявил, что зеленое Черное море – последствия загрязнения, а также объяснил, чего опасаться.

После инцидента в Минздраве провели исследование воды на местных пляжах. Жителей и гостей Одессы попросили удержатся от купания, так как выяснилось, что вода в прибережной зоне не соответствует нормам.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие негативные эффекты могут наблюдаться при контакте с зараженной водой.

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