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Пляжи стали черными: в Одессе произошла новая экологическая катастрофа

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На нескольких городских пляжах Одессы зафиксирован выброс нефтепродуктов.

Об этом сообщает "Думская", публикуя соответствующие фотографии и видео (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Отмечается, что загрязнение пляжей – от Ривьеры до Новой Дофиновки – отдыхающие заметили 7 июля.

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Пляжи стали черными: в Одессе произошла новая экологическая катастрофа

Думская

По словам очевидцев, маслянистая жидкость, которую выкинуло на берег, имеет запах мазута и плохо смывается с тела и одежды.

Пляжи стали черными: в Одессе произошла новая экологическая катастрофа

Думская

Пляжи стали черными: в Одессе произошла новая экологическая катастрофа

Думская

Пляжи стали черными: в Одессе произошла новая экологическая катастрофа

Думская

Пляжи стали черными: в Одессе произошла новая экологическая катастрофа

Думская

Пляжи стали черными: в Одессе произошла новая экологическая катастрофа

Думская

Пляжи стали черными: в Одессе произошла новая экологическая катастрофа

Думская

Пляжи стали черными: в Одессе произошла новая экологическая катастрофа

Думская

Напомним:

  • В начале июня в Одесской области и в самой Одессе на местных пляжах вода в море окрасилась в зеленый цвет.

  • Причиной цветения воды эксперты называли размножение микроскопических организмов – цианобактерий Nodularia spumigena, которые выделяют ядовитые вещества.

  • Эколог Александр Соколенко заявил, что зеленое Черное море – последствия загрязнения, а также объяснил, чего опасаться.

  • После инцидента в Минздраве провели исследование воды на местных пляжах. Жителей и гостей Одессы попросили удержатся от купания, так как выяснилось, что вода в прибережной зоне не соответствует нормам.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие негативные эффекты могут наблюдаться при контакте с зараженной водой.

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Тема
Летний отдых
Место
УкраинаОдесса
Теги
нефтьэкологическая катастрофаЭкологияфотографиивидеоотдыхЧерное море
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Нет! Это всё звиздёшь! Экологические катастрофы только в Крыму!
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