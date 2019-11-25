Алина Тимохина презентовала книгу "Теракт"

В галерее Ornament Art Space украинская писательница Алина Тимохина с успехом презентовала свою первую книгу. Шпионская драма с суровым названием "Теракт" заинтриговала аудиторию.

Григол Катамадзе, Алина Тимохина

Григол Катамадзе: " Это очень актуальная для сегодняшней цивилизации тема. Террористические акты уносят огромное количество жизней. Где есть вот эта грань? Как её предотвращать? Что есть причиной этому всему?"

Мероприятие посетили известные медийные персоны: экс-посол Грузии Григол Катамадзе, бизнесмен Дмитрий Омельченко, грузинский художник Тамаз Авалиани, художница Оксана Фурса, певица Оксана Вояж, актриса Татьяна Юрикова, модель и телеведущая Анна Василевская, представители прессы и телевидения и многие другие.

Иван Городецкий

Иван Городецкий, ведущий, шоумен: " Сюжет интересный, захватывающий. Алина пошла по интересному европейскому пути, когда по произведению снимается видео-тизер. Хочется купить эту книгу после просмотра".

Известная модель, блогер, участница международных конкурсов красоты Вероника Радзивилюк специально прилетела из Варшавы, чтобы поддержать Алину. Вероника стала первым лицом социального проекта "Україна — читаюча країна".

Вероника Радзивилюк

Вероника Радзивилюк: " Для меня очень важны глобальные проекты с посылом к человечеству. Одним из таких стал социальный проект Алины Тимохиной "Украина — читаюча краина", в рамках которого прошла презентация шпионской драмы "Теракт". Я поддержала Алину в ёё проекте. Она пишет о сложных вещах просто и глубоко. И конечно в книге говорится о счастье. Считаю, что каждый человек достоин быть счастливым. Это самое важное".

Мария Шемотюк, Ольга Толчина

Организаторы подготовили для гостей интересную программу. Помимо отрывков из книги и эссе в исполнении автора, присутствующие могли полюбоваться картинами Тамаза Авалиани, одна из работ которого стала иллюстрацией к обложке романа.

Певица Ирина Смирнова покорила гостей великолепным исполнением песен "Иванко" и "Сделай меня". Праздничное настроение обеспечили партнеры мероприятия: компания "Шоколадный праздник", ресторан "Ланселот", ТД "Вина Свiту" и кофейный партнер CoffeHot.

Оксана Мусиенко, Тамаз Авалиани

А главный сюрприз ожидал присутствующих в конце вечера: розыгрыш роскошного жемчужного украшения от ювелирного спонсора Yamagiwa.

Напомним, что впервые роман был представлен в Париже, куда Алину Тимохину пригласили представители французского издательства YMCA-press. Книга получила высокую оценку у литературных критиков.

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