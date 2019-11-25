Аліна Тимохіна презентувала книгу "Теракт"

У галереї Ornament Art Space українська письменниця Аліна Тимохіна з успіхом презентувала свою першу книгу. Шпигунська драма з суворою назвою "Теракт" заінтригувала аудиторію.

Григол Катамадзе, Аліна Тимохіна

Григол Катамадзе: "Це дуже актуальна для сьогоднішньої цивілізації тема. Терористичні акти забирають величезну кількість життів. Де є ось ця грань? Як її запобігати? Що є причиною цього всього?"

Захід відвідали відомі медійні персони: екс-посол Грузії Григол Катамадзе, бізнесмен Дмитро Омельченко, грузинський художник Тамаз Аваліані, художниця Оксана Фурса, співачка Оксана Вояж, актриса Тетяна Юрікова, модель і телеведуча Анна Василевська, представники преси і телебачення і багато інших.

Іван Городецький

Іван Городецький, провідний, шоумен: "Сюжет цікавий, захоплюючий. Аліна пішла за цікавим європейським шляхом, коли за твором знімається відео-тизер. Хочеться купити цю книгу після перегляду".

Відома модель, блогер, учасниця міжнародних конкурсів краси Вероніка Радзивілюк спеціально прилетіла з Варшави, щоб підтримати Аліну. Вероніка стала першою особою соціального проекту "Україна - Читаюча країна".

Вероніка Радзивілюк

Вероніка Радзивілюк: "Для мене дуже важливі глобальні проекти з посилом до людства. Одним з таких став соціальний проект Аліни Тимохіної" Україна - Читаюча країна ", в рамках якого пройшла презентація шпигунської драми" Теракт ". Я підтримала Аліну в ЇЇ проект. Вона пише про складні речі просто і глибоко. і звичайно в книзі йдеться про щастя. Вважаю, що кожна людина гідна бути щасливим. Це найважливіше ".

Марія Шемотюк, Ольга Толчина

Організатори підготували для гостей цікаву програму. Крім уривків з книги і есе у виконанні автора, присутні могли помилуватися картинами Тамаза Аваліані, одна з робіт якого стала ілюстрацією до обкладинці роману.

Співачка Ірина Смирнова підкорила гостей чудовим виконанням пісень "Іванко" та "Зроби мене". Святковий настрій забезпечили партнери заходу: компанія "Шоколадне свято", ресторан "Ланселот", ТД "Вина Св i ту" і кавовий партнер CoffeHot.

Оксана Мусієнко, Тамаз Аваліані

А головний сюрприз чекав присутніх в кінці вечора: розіграш розкішного перлового прикраси від ювелірного спонсора Yamagiwa.

Нагадаємо, що вперше роман був представлений в Парижі, куди Аліну Тимохіну запросили представники французького видавництва YMCA - press. Книга отримала високу оцінку у літературних критиків.

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