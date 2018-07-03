4 июля 2018: какой сегодня праздник

4 июля отмечают несколько украинских и международных праздников, а также годовщин исторических событий. В подборке – самые интересные из них.

Именины 4 июля

Именины в этот день празднуют Алексий, Анастасия, Антоний, Георгий, Иоанн, Максим, Никита, Николай и Павел.

День независимости США

О том, когда Соединенные штаты празднуют главный праздник государственности, знает весь мир. Слишком часто дата 4 июля упоминается в мировой литературе и кинематографе. Напомним только, что в этот день 1776 года Конгресс одобрил Декларацию независимости, которую подписали президент Второго Континентального конгресса Джон Хэнкок и секретарь Континентального Конгресса Чарльз Томсон.

День независимости США

День судебного эксперта Украины

Этот профессиональный праздник президент учредил своим Указом от 10 июня 2010 года. На сегодняшний день в Украине аттестовано около 6 тысяч судебных экспертов. Полторы тысячи из них - государственные. Бесспорно, судебно-экспертная деятельность очень важна в деле обеспечения правосудия, защите прав и свобод человека.

Также в этот день:

1937 - День рождения королевы Сони, супруги короля Норвегии Харальда V и народной любимицы. Соня Харальдсен родилась в семье зажиточного торговца. Выросла в Осло. Окончила простую гимназию, затем училась на модельера-дизайнера одежды в Лозанне. Уже будучи принцессой, девушка окончила университет Осло, где занималась историей культуры, французским и английским языками. Соня и кронпринц Харальд встречались около 10 лет до того, как получили разрешение на помолвку. Их свадьба состоялась 29 августа 1968 года.

Королева Соня и король Харальд, принц Хокон и принцесса Метте-Марит

1631 - в Париже открылось адресное бюро - первое агентство по занятости.

1832 - детский хор в Бостоне впервые исполнил знаменитый гимн "Америка".

1885 - родился Луи Мейер, глава крупнейшей кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer.

1886 - в Нью-Йорк прибыла статуя Свободы. Ее торжественно открыли 26 октября того же года.

1927 - родилась знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида.

1960 - на флаге США появилась 50-я звезда - как символ Гавайских островов.

Флаг США

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